Veidekke och Anor köper bostadsbyggrätt på Masthuggskajen, Göteborg. Bild: Elof Hansson Fastigheter

Elof Hansson säljer till Veidekke och Anor på Masthuggskajen

Transaktioner Elof Hansson Fastigheter säljer en bostadsbyggrätt, Masthugget 43:9 till Veidekke Eiendom och Anor Fastigheter.

Den aktuella fastigheten ligger intill Elof Hanssons fastighet vid Järntorget i centrala Göteborg.



Efter ett flerårigt arbete med utvecklingen av fastigheten säljer Elof Hansson Fastigheter nu denna bostadsbyggrätt, som enligt detaljplanen omfattar en total yta på 9 750 kvadratmeter. På fastigheten finns möjlighet att bygga cirka 125 lägenheter fördelat på 16 våningar med utsikt över hamninloppet.



Elof Hansson Fastigheter säljer byggrätten till Veidekke Eiendom och Anor Fastigheter som gemensamt kommer att bygga lägenheter på fastigheten. Detta blir de första nya bostäderna som byggs inom detaljplaneområdet för Masthuggskajen. Tillträdet sker i maj.



– Vi är mycket nöjda med vårt beslut att sälja fastigheten till två erfarna och ansvarstagande bostadsbyggare som Veidekke Eiendom och Anor Fastigheter och detta ligger helt i linje med våra strategiska mål inom Elof Hansson Fastigheter. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med de nya ägarna, och är mycket glada att kunna ge dem möjligheten att bidra till utvecklingen av Masthuggskajen i Göteborg genom förvärvet, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter AB.



– Vi är väldigt glada över att få göra den här affären. Det här är ett attraktivt område i centrala Göteborg som står inför en spännande utveckling. Att få medverka i denna utveckling av fantastiskt fina bostäder och bidra till att skapa ett område med unik karaktär utifrån de ambitioner som är satta för området känns väldigt stimulerande, säger Olof Olausson, affärsutvecklare Veidekke Eiendom i Väst.



– Masthugget är ett oerhört spännande område och vi är väldigt glada över möjligheten att få köpa fastigheten tillsammans med Veidekke Eiendom. Vi har ambitioner att vara en framåtblickande aktör i Göteborgsregionen som bidrar till en god social- och stadsutveckling så detta är en bra start, säger Monica Haugan, Anor Fastigheter.



Den aktuella fastigheten blir den första i området för detaljplanen som bebyggs med bostäder, som i övrigt kommer att genomgå en omfattande omvandling under kommande år. Bland annat ska en halvö anläggas ut i Göta älv, där såväl kontorshus som bostäder ska uppföras. Utöver det ska även uppföras vård- och äldreboende samt fler bostäder, både bostadsrätter och hyresrätter, i området.



– Masthugget är ett etablerat område med en stark marknad och ett relativt begränsat utbud av bostäder. Det var länge sedan det byggdes nyproducerade bostäder i det här unika läget och vi är övertygade om att det kommer att finnas ett stort intresse för de lägenheterna på marknaden, säger Olof Olausson.



Försäljningen av de nya bostäderna planeras påbörjas i början av 2021 och de första hushållen beräknas flytta in under sommaren 2023.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

