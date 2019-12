Bild: Elding Oscarsson

Elding Oscarsson ritar ny kyrka i Göteborg

Bygg/Arkitektur Under hösten har parallella arkitektuppdrag pågått för att utforma Smyrnaförsamlingens nya kyrka i Frihamnen. Juryn har valt att gå vidare med arkitektbyrån Elding Oscarssons förslag. Juryns motivering lyder "det förslag som mest förtjänstfullt förenar arkitektonisk kvalitet med projektets hållbarhetsmål och funktionella krav".

– Det är ett spännande förslag. Smyrnakyrkans identitet har översatts till arkitektur samtidigt som byggnaden riktar sig utåt och bjuder in omgivningen på ett inkluderande sätt, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt och medlem i juryn som bedömde de inkomna förslagen.



Intresset har varit mycket stort bland arkitektkontor i såväl Sverige som utomlands att delta i parallella uppdrag för att rita den nya kyrkan i Frihamnen där Smyrnakyrkan är byggherre.



Prekvalificering skedde under sommaren 2019 och över femtio kontor visade intresse för att delta. Av dessa valdes fyra arkitektkontor ut som under hösten har arbetat i parallella uppdrag, däribland Wingårdhs, Kengo Kuma, Bjarke Ingels Group och Elding Oscarsson



– Det har varit en mycket bra arkitektonisk höjd i alla förslag men Elding Oscarssons stod ut genom att vara väl förankrat i platsen samtidigt som det speglar nutiden, blickar mot framtiden och har god potential till att bli en viktig och väl integrerad del i det framtida Frihamnen, säger Björn Siesjö.



Tävlingens jury har bestått av representanter från Smyrnakyrkan, stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, Älvstranden Utveckling samt Sveriges Arkitekter.



Frihamnen kommer genomgå omfattande förändringar i framtiden. Utvecklingen av Jubileumsparken tar fart de närmaste åren och just nu byggs det bostäder med tidsbegränsat bygglov som har successiv inflyttning från och med februari 2020. Smyrnakyrkan blir ett av de första stegen mot det nya Frihamnen med planerad inflyttning 2022.

