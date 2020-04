Ekonomiska oegentligheter har avslöjats inom kommunala Lulebo, där Erik Öhrling är vd. Bild: Lulebo

Ekonomiska oegentligheter inom Lulebo – medarbetare sparkad och polisanmäld

Bolag En härva av ekonomiska oegentligheter håller på att rullas upp inom kommunala Lulebo.

En avvikelse i en inkommande faktura i början av april 2020 skapade en fråga som, efter en kontakt med det fakturerande entreprenörsföretaget, snabbt blev en misstanke om förekomsten av ekonomiska oegentligheter inom Lulebo.

Bolagets skyndsamma genomgång av bokföringen och projektredovisningen för några utvalda projekt visade relativt omgående att misstanken tyvärr var befogad. Allt pekar på att en person som är anställd och verksam inom Lulebo har, under en längre tid, utnyttjat sin ställning och svagheter i Lulebos verksamhetssystem till att genomföra en stor mängd både mindre och större ekonomiska oegentligheter, sannolikt i syfte att skapa egen vinning. Ett flertal olika konsult- och entreprenörsföretag verkar vara inblandade då de var och ett för sig har gjort felaktig fakturering av såväl tjänster och timmar som av olika typer av varor och material.



För att få en objektiv bedömning av olika underlag och av den aktuella situationen gav Lulebos ledning revisionsbyrån PWC:s forensiska enhet i Stockholm i uppdrag att göra en grundlig genomgång och undersökning av inkommande fakturor, bokföringen och projektredovisningen. PWC:s professionella utredningsavdelning skriver fortfarande sin rapport men Lulebp kan redan nu bekräfta att de inte kunde hitta något som tyder på att Lulebo dragit fel slutsatser.



Ekonomiska oegentligheter tycks alltså ha förekommit inom Lulebo. Bolagets ägare och styrelse är informerade om situationen och medarbetarna informerades på onsdagen. Lulebo har också gjort en formell polisanmälan.



– Jag har följt ärendet under hela resans gång och jag har fullt förtroende för ledningens agerande och hantering av ärendet, kommenterar Kent Ögren, styrelseordförande i Lulebo.



– Vi är förstås både chockade och mycket bedrövade. Ingen i bolaget har vare sig anat eller kunnat förutse detta, säger Erik Öhrling, vd för Lulebo.



– Vi har naturligtvis också funderat mycket på hur detta alls har kunnat ske; hur kunde någon göra så fel, så många gånger och under så lång tid, utan att någon enda person i organisationen har upptäckt det, säger Öhrling och fortsätter:



– Nu står vi inför fullbordat faktum med en medarbetare som lämnat bolaget med omedelbar verkan och med en utredning som måste få ha sin gilla gång. När utredningen är klar återstår ett gediget arbete med att gå igenom existerande system, processer och rutiner för att säkerställa att ingenting liknande någonsin ska kunna hända igen.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen