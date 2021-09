Maria Sidén. Bild: Hans Alm

Ekonomi- och finanschefen lämnar John Mattson

Bolag Efter sju år som ekonomi- och finanschef för fastighetsbolaget John Mattson har Maria Sidén meddelat att hon önskar lämna sitt uppdrag.

John Mattson Fastighetsföretagen AB noterades på börsen 2019, dessförinnan var bolaget familjeägt av arvtagare till byggmästare John Mattson. Efter att verksamheten under många år varit koncentrerad till Lidingö har John Mattson efter börsnoteringen expanderat via förvärv och är nu även etablerat i Stockholms stad samt i Sollentuna, Upplands Väsby och Nacka kommun.

– Jag är stolt över arbetet som jag och mina kollegor har gjort, att tillsammans ha utvecklat John Mattson till ett börsbolag. Det har varit spännande och lärorikt att vara delaktig i bolagets tillväxt och att bidra till ökat fastighetsvärde. Efter sju år känner jag att det är dags att gå vidare till nya utmaningar, säger Maria Sidén.

– Jag vill varmt tacka Maria för hennes mycket värdefulla insatser under en viktig period i bolaget historia, Maria har starkt bidragit till att bolaget framgångsrikt etablerats på börsen. Under Marias ledning har bolagets ekonomistyrning och finansiering utvecklats från familjeföretag till börsföretag. Jag önskar Maria stort lycka till i sitt fortsatta yrkesliv, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson.



Maria Sidén är kvar i sin nuvarande roll under uppsägningstiden. Rekryteringsprocessen för ny ekonomi- och finanschef påbörjas omgående.

