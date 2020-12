Eklanda Park köper tre Mjuk biltvätts-fastigheter i Storgöteborg. Bild: Mjuk biltvätt

Eklanda Park köper i Storgöteborg

Transaktioner Eklanda Park köper tre fastigheter från Lixon Fastigheter, där systerbolaget Mjuk Biltvätt är hyresgäst. Affären frigör kapital för fortsatt expansion för Mjuk Biltvätt och erbjuder en långsiktig och stabil hyresgäst för de nya ägarna.

De tre berörda fastigheterna ligger i Partille, Högsbo och Kungsbacka, där det Lixonägda bolaget Mjuk Biltvätt bedriververksamhet med miljövänliga biltvättar. Den äldsta anläggningen finns i Sävedalen, där man startade företaget redan 1997. Sedan dess har Mjuk Biltvätt expanderat kraftigt med anläggningar runt och i storstadsregionerna.

– Lixon Holdings långsiktiga förvaltning innebär att de här fastigheterna idag har ett betydligt högre värde än när vi förvärvade dem. Genom försäljningen frigör vi därmed kapital för fortsatt expansion av Mjuk Biltvätt, samtidigt som vi lämnar över ägandeskapet till en betrodd och väletablerad fastighetsägare, berättar Henrik Kronlid, koncernchef på Lixon Holding.



I samband med affären tecknar Mjuk Biltvätt 20-åriga hyresavtal med Eklanda Park. Man tryggar därmed driften i anläggningarna, samtidigt som man kan fortsätta att utveckla verksamheten. Planen är att anlägga tre nya biltvättar per år under de kommande fem åren.

– Vi ser att det finns ett stort behov av miljömässigt hållbara biltvättar runt om i landet och de senaste fem åren har vi etablerat oss i både Malmö och Stockholm, och totalt byggt sju nya anläggningar i storstadsregionerna. Med nytt kapital kan vi fortsätta växa och vi räknar med att driva 25 anläggningar år 2025, säger vd Andreas Thomé på Mjuk Biltvätt.

– Det är så klart viktigt för oss att vi fått en stark och långsiktig hyresvärd i den här expansiva fasen och det är extra roligt att det är ett Göteborgsföretag. Vi tror dessutom på ett utökat samarbete med Eklanda Park där de potentiellt kan bygga anläggningar åt oss framöver.



Från Eklanda Parks sida välkomnar man också samarbetet och ser det som ett naturligt steg i sitt fastighetsägande.

– När möjligheten att förvärva de här fastigheter dök upp, kände vi direkt att det var något som intresserade oss. Med tanke på deras goda lägen och den växande verksamhet som bedrivs där, passar fastigheterna väl in i vårt nuvarande fastighetsbestånd och hur vi tänker oss vår framtida tillväxt. Detta förvärv är välkommet och vi ser fram emot ett spännande och gott samarbete med Mjuk Biltvätt, säger Fredrik Ljung, grundare och delägare i Eklanda Park.



Hos Colliers uppfattar man att det finns en trend kring den här typen av långsiktigt ägande och samarbeten.

– Intresset för moderna fastigheter i kombination med långa hyresavtal fortsätter vara attraktivt på investerarmarknaden. Detta är tre stora och populära anläggningar i bra skyltlägen, vilket gjort att intresset varit stort, förklarar Joachim Svedberg på Colliers International, som varit säljarens rådgivare i affären.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

