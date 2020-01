Andreas Granberg efterträds av Håkan Olsson som vd i Eirhem. Bild: Eirhem

Eirhem tillsätter ny vd

Bolag Eirhem har utsett Håkan Olsson till ny vd. Olsson är affärsutvecklare i Eirhem sedan fyra år och efterträder Andreas Granberg som efter fyra år går vidare som vd i MTA Bygg och anläggning AB.

Håkan Olsson har utöver sin erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och fyra år som affärsutvecklare inom Eirhem även erfarenhet som bland annat försäljningschef inom stål- och metallindustrin. Han ser fram emot att i rollen som vd för Eirhem få leda utvecklingen av Eirhems verksamhetsvision – att bygga Sveriges mest attraktiva och trygga äldreboenden.



– Jag har trivts väldigt bra under alla mina år i Eirhem och det är fantastiskt roligt och samtidigt utmanande att jag fått förtroendet att som vd fortsätta utveckla vår verksamhet. Jag önskar även Andreas lycka till i hans nya roll inom MTA och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete oss emellan, säger Håkan Olsson.



Eirhem och MTA Bygg och anläggning har ett väl rotat samarbete sedan många år och har var för sig ett gott renommé.



– Vi är stolta och glada över att Håkan tar sig an rollen som ny VD för Eirhem, nu när Andreas går in i sin nya roll som vd för MTA. Håkan är en mycket uppskattad medarbetare inom bolaget, han har solid erfarenhet från branschen och dessutom utmärkta ledaregenskaper. Han är med andra ord hjärtligt välkommen i sin nya roll. Jag vill även passa på att önska Andreas all lycka till i sin nya roll inom MTA, säger Per Hans Berg, styrelseordförande i Eirhem.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

