Einar Mattsson på väg att sälja för 1,4 miljarder till Familjebostäder

Familjebostäder i Stockholms styrelse har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att genomföra ett förvärv av 14 fastigheter (84 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta) med totalt 1 194 hyresrätter, 4 862 kvadratmeter lokaler och 762 parkeringsplatser i Hjulsta från Einar Mattsson. Tillträdet förutses ske tidigast i december 2025 efter laga kraftvunnet beslut från kommunfullmäktige. Det underliggande fastighetsvärdet i affären uppgår till 1 418 miljoner kronor.

– Einar Mattsson har arbetat med bostäderna i Hjulsta i 17 år och gjort betydande insatser och investeringar som resulterat i ett tryggare område, inbjudande gårdar och efterfrågade bostäder. Att lämna över ansvaret för bostäderna i Hjulsta till ett långsiktigt bolag som Familjebostäder känns tryggt. De har förutsättningarna att vidareutveckla områdets kvaliteter. Einar Mattsson stärker nu sin balansräkning och likviditet vilket öppnar för nya investeringar, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

Familjebostäder har arbetat med PWC och DLA Piper som rådgivare. Einar Mattsson har samarbetat med Tango och Cirio Advokatbyrå.