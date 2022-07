Kestutis Sasnauskas. Bild: Eastnine

Eastnines Q2: Förvaltningsresultat på rekordnivå

Bolag Eastnine redovisar halvårssiffrorna för 2022.

Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine kommenterar:



– Förvaltningsresultatet är på rekordnivå, nettouthyrningen positiv för andra kvartalet i rad och fastighetsportföljens volym växer efter Eastnines första förvärv i Polen. Trots fortsatt oro i omvärlden ser vi, baserat på detta och en stabil finansiell bas, fram mot en fortsatt positiv utveckling under hösten.



– Eastnines positiva utveckling från första kvartalet fortsätter. Fastighetsverksamheten uppvisade ett starkt andra kvartal med positiv nettouthyrning och stigande uthyrningsgrad. Förvärvet av ytterligare en fastighet i början av maj har såklart också en positiv inverkan på intäkter och resultat, vilket innebar att förvaltningsresultatet under andra kvartalet landade på den högsta nivån i Eastnines historia. Nettouthyrningen, som mäter tecknade avtal minus uppsagda avtal, uppvisade under april till juni ett plus på hela 1 763 TEUR mätt som årshyror. Efterfrågan på förstklassiga kontorslokaler har varit hög i Vilnius, vilket bland annat inneburit att vi, direkt efter Danske Banks avflytt i maj, har hyrt ut hela fastigheten Uniq i Vilnius. Merparten av de nyuthyrda lokalerna under andra kvartalet inflyttas under tredje och fjärde kvartalet och kommer därför att påverka uthyrningsgraden och resultatet först under andra halvan av 2022.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

