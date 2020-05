Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine. Bild: Eastnine

Eastnine: Stark fastighetsverksamhet men nedskrivningar i MFG

Bolag Eastnine redovisar ett rekordstarkt förvaltningsresultat. Samtidigt genomför man stora värdenedskrivningar i det ryska modeföretaget Melon Fashion Group vars butiker hållits stängda på grund av pandemin.

Q1-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 52 procent till 4 475 TEUR (2 947). Ökningen beror främst på ett större fastighetsbestånd, men även högre uthyrningsgrad och högre hyresnivå. I en jämförbar portfölj ökade hyresintäkterna med 5 procent.

• Driftnettot ökade med 50 procent till 4 044 TEUR (2 689).

• Förvaltningsresultatet ökade med 77 procent till 2 262 TEUR (1 279).

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till -24 256 TEUR (3 803), varav -2 738 TEUR (-) hänförs till fastigheter, -21 631 TEUR (3 669) hänförs till Melon Fashion Group (MFG), 348 TEUR (789) till fondinvestering och -235 TEUR (-656) till derivat. De negativa orealiserade värdeförändringarna är huvudsakligen en effekt av coronapandemin.

• Periodens resultat uppgick till -22 253 TEUR (4 957), motsvarande -1,05 EUR per aktie (0,23).



Vd Kestutis Sasnauskas:

– Mitt i turbulensen rapporterar vi vårt bästa kvartal någonsin för fastighetsverksamheten. Hyresintäkter, driftnetto och förvaltningsresultat är på rekordhöga nivåer. Självklart är tillväxten i fastighetsbeståndet huvudanledningen, men också faktorer som högre uthyrningsgrad och högre hyresnivåer bidrar. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med fem procent. Uthyrningsgraden steg till 95,7 procent och den genomsnittliga hyresnivån i portföljen är nu uppe på 15,0 EUR per kvm och månad, efter en uppgång på 2 procent sedan årsskiftet. Nyuthyrningen under kvartalet skedde till en hyresnivå om 16,3 EUR.



– Coronapandemin kommer inte att lämna någon opåverkad. Såväl människor som bolag och länder berörs och de allra flesta negativt. Pandemin påverkar, och kommer att påverka Eastnine, även om effekten på Eastnines fastighetsrörelse fram till sista april varit marginell. Bolagets starka balansräkning med låg belåning, fokus på kontor, företrädesvis stora hyresgäster samt god likviditet innebär att Eastnine står stabilt och är väl rustat att hantera frågor och problem som uppkommer. Vi har kartlagt våra risker och agerar på daglig basis för att säkerställa såväl säkerhet och trygghet för våra hyresgäster och anställda samt ekonomisk stabilitet för bolaget. Eastnine har i första hand stöttat de hyresgäster som drabbats hårdast och varit förhindrade att utföra sin verksamhet på grund av de karantänsregler som införts.



– Coronapandemins tydligaste effekt på Eastnine går via vår investering i den ryska modekedjan Melon Fashion Group. I stort sett samtliga butiker stängdes 1 april efter att den ryske presidenten utlyst betald arbetsbefriad period och infört restriktioner mot att vistas utomhus. Enligt nuvarande besked ska landet gradvis börja öppnas upp igen från mitten av maj. Värdenedgången, om -21,6 MEUR, består dels av en försvagning av rubeln, som i sin tur till stor del baseras på en nedgång i oljepriset, dels förväntad försäljnings- och resultatminskning till följd av nedstängningen av butikerna.



– I likhet med alla andra hoppas vi på att fler länder får kontroll på smittspridningen av covid-19 inom kort och att livet successivt kan återgå till ett nytt normalläge.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen