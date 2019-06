Eastnine planerar unikt kontorshus i trä

Bild: Arrow / Eastnine

Publicerad den 14 Juni 2019

Bygg/Arkitektur Eastnine har inlett undersökningar om att bygga ett nytt stort kontorshus, konstruerat helt av trä, i Riga.

Byggnaden skulle bli unik i Baltikum och innebära att en milstolpe uppnås inom såväl hållbarhet som medarbetarupplevelse. Avsikten är att kontoret ska uppfylla certifieringskraven för både LEED Platinum och WELL Building Standard.



Den nya byggnaden planeras ha en yta om cirka 15 800 kvadratmeter BTA och vara belägen centralt i Riga på mark som idag ägs av Eastnine.



Kontorshuset i trä kommer att präglas av öppna ytor med utsikt mot en grön innergård och ha fler parkeringsplatser för cyklar än för bilar. Konstruktionen sätter fokus på miljön för människan, med välkomnande öppna, gröna utrymmen både utanför byggnaden och inuti, samt skapandet av gemensamma ytor lämpade för samarbete. Vid denna tidpunkt finns inga kommersiella fastigheter i Baltikum med WELL Building Standard-certifiering.



WELL, ett ledande globalt klassificeringssystem från International WELL Building Institute, är det första som fokuserar uteslutande på hur byggnader, och allt i dem, kan förbättra människors komfort, framdriva bättre val och generellt förbättra, istället för att kompromissa om, hälsa och välbefinnande.



– Det har blivit allt viktigare för företag att erbjuda riktigt bra arbetsmiljöer för att kunna attrahera de bästa medarbetarna. I Riga råder det brist på förstklassiga och hållbara kontorslokaler och det finns ingen aktör som är bättre lämpad än Eastnine att kunna leverera just det, säger Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine.



– Byggnaden skulle bli den första kommersiella byggnaden i trä i Baltikum av den här storleken och den första som kvalificerar sig för dubbla hållbarhetscertifieringar i form av den spännande globala certifieringen WELL Building Standard och samtidigt LEED Platinum, säger Natalija Monkevi?ien?, Head of Business Development på Eastnine.



Den internationellt kända arkitektfirman Arrow från Danmark ansvarar för det arkitektoniska konceptet. Projektet är i designfasen och beräknas vara färdigt 2022, under förutsättning av bland annat erforderligt intresse.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

