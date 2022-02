Kestutis Sasnauskas. Bild: Eastnine

Eastnine överväger Polen som ny marknad

Bolag Eastnine redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget har efter utgången av perioden börjat överväga Polen som ett nytt investeringsområde.

Hyresintäkterna uppgick till 5,5 miljoner euro (5,3), en ökning med 3,8 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 4,6 miljoner euro (5,0).



Förvaltningsresultatet uppgick till 1,7 miljoner euro (3,1). Det lägre resultatet beror på att det har tyngts av obligationskostnader och vissa engångsposter relaterade till ett uteblivet förvärv under andra halvan av 2021.



Resultatet före skatt var 49,2 miljoner euro (40,6).



Resultatet efter skatt blev 47,2 miljoner euro (37,5), och per aktie 2,12 euro (1,73).



I utdelning föreslås 3,40 euro per aktie (3,00). Utdelningen ska betalas ut kvartalsvis.



Substansvärde per aktie låg på 17,6 euro (14,6), och mätt i svenska kronor på 182 (147).



Bolaget har efter utgången av perioden börjat överväga Polen som ett nytt investeringsområde.

– Polen är, med 38 miljoner invånare, sex gånger så stort som hela Baltikum, men samtidigt väldigt likt när det kommer till legal och affärsmässig struktur. Utöver Warszawa finns det åtta regionala städer som i storlek och utbud av kontors- samt logistikfastigheter liknar de baltiska huvudstäderna. En inkludering av Polen skulle öppna för mycket större framtida tillväxt- och avkastningsmöjligheter, säger vd Kestutis Sasnauskas.

