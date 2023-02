Kestutis Sasnauskas. Bild: Eastnine

Eastnine ökar förvaltningsresultatet

Bolag Eastnine redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 8,5 miljoner euro (5,5), en ökning med 54,5 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 7,8 miljoner euro (4,6), en ökning med 69,6 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 3,6 miljoner euro (1,7), en ökning med 111,8 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var 0,8 miljoner euro (49,2).



Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner euro (47,2).



Resultat per aktie hamnade på -0,01 euro (2,12).



I utdelning föreslås 3,40 euro per aktie (3,00), som ska betalas ut kvartalsvis vid fyra tillfällen om vardera 0,85 kronor per aktie. Förslaget utgör 51 procent av förvaltningsresultatet efter aktuell skatt.



Substansvärde per aktie låg på 21,9 euro (17,6).



"Större fastighetsportfölj, positiv nettouthyrning och högre hyresnivå innebar att förvaltningsresultatet för 2022 uppnådde en ny rekordnivå. Under fjärde kvartalet tecknade Eastnine ett villkorat avtal om försäljning av innehavet i Melon Fashion Group (MFG) för 193 MEUR. Affären bedöms kunna slutföras under första kvartalet 2023, om återstående villkor uppfylls", skriver bolaget bland annat i rapporten.



Urval från vd-kommentar av Kestutis Sasnauskas:

– Eastnine uppvisar en stor ökning av resultatet från fastighetsrörelsen under 2022, som grundar sig i nya fastighetsförvärv, stor positiv nettouthyrning och stigande hyresnivå. Förvaltningsresultatet är på en rekordnivå, trots stigande räntenivå och negativ effekt från engångsposter under fjärde kvartalet. Under året har vi gjort entré på en ny marknad, staden Poznan i Polen, genom förvärv av den nybyggda kontorsfastigheten Nowy Rynek D. I slutet av 2021 förvärvades Uptown Park i Vilnius, Litauen, som påverkat resultatet i sin helhet först från 2022. Den positiva nettouthyrningen under året uppgick till hela 9 300 kvm, motsvarande närmare 2 050 TEUR i årshyra och uthyrningsgraden steg med mer än 6 procentenheter till drygt 96 procent vid årets slut. Hyresnivån steg efter sedvanlig hyresindexering, huvudsakligen från januari 2022.

