Kestutis Sasnauskas. Bild: Eastnine

Eastnine ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet – MFG tynger

Bolag Eastnine ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet under det första kvartalet. Nettoresultatet tyngs av investeringen i ryska Melon Fashion Group, MFG.

Hyresintäkterna uppgick till 6,2 miljoner euro (5,1), en ökning med 21,6 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 5,5 miljoner euro (4,6), en ökning med 19,6 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 2,7 miljoner euro (2,5), en ökning med 8,0 procent mot föregående år.



Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -0,0 miljoner euro (1,5). Övriga investeringar var -44,3 miljoner euro (1,9), varav MFG utgjorde -44,4 miljoner euro.



Resultatet efter skatt blev -33,2 miljoner euro (5,6). Resultat per aktie hamnade på -1,50 euro (0,25). Utdelningen från MFG var 6,5 miljoner euro (0).



Nettouthyrningen var positiv och uppgick till 0,4 miljoner euro (-0,1). Genomsnittlig årshyra steg till 185 euro per kvm och år (179). Den ekonomisk uthyrningsgraden ökade till 91,1 procent (90,0). Cirka en fjärdedel av bolagets årshyra har tak för inflationsindexering.



– Rysslands invasion av Ukraina har inneburit att den planerade börsintroduktionen av MFG är uppskjuten. Rysslands agerande och den ökade geopolitiska spänningen har också inneburit att det varit klart svårare än vanligt att värdera Eastnines innehav i MFG. Innehavet har i bokslutet värderats enligt sedvanlig kassaflödesmodell, dock råder osäkerhet kring bland annat vad som är rätt nivå på riskmåttet WACC, skriver Eastnine i rapporten.



Planen var att notera MFG på Moskvabörsen under året. Detta gäller inte längre.

– Eastnines verklighet är tudelad. Fastighetsverksamheten går fortsatt bra med god efterfrågan på kontorslokaler, stigande hyresnivåer och positiv utveckling av förvaltningsresultatet. Rysslands invasionskrig har dock fått negativa konsekvenser relaterade till Eastnines innehav i MFG, med uppskjuten börsnotering och lägre värdering under kvartalet. Förvärvskapaciteten är trots det god och huvudfokus ligger just nu på Polen, uppger vd:n Kestutis Sasnauskas.



Ambitionen är fortsatt att bli ett renodlat fastighetsbolag så fort det affärsmässigt är optimalt.

– Den senaste tidens händelser har bara understrukit vikten av att följa planen, men självklart har genomförandet försvårats. Utifrån rådande situation undersöker vi flera alternativa lösningar i syfte att uppnå målet om renodling. Parallellt arbetar vi för att växa fastighetsbeståndet, uppger Eastnine-chefen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

