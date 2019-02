Eastnine miljardköper i Vilnius

Bild: Eastnine

Publicerad den 14 Februari 2019

Eastnine köper S7 i Vilnius.

tweet Skicka till e-post

Transaktioner Eastnine köper byggnad I, II och III av S7, en nybyggd hållbar kontorspark i A-klass i Vilnius centrala affärsdistrikt. Förvärvet av Byggnad I slutfördes vid samma tidpunkt. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 42 500 kvadratmeter, 1 250 parkeringsplatser och är fullt uthyrda till Telia Lietuva och Danske Bank Global Services Lithuania med en genomsnittlig löptid om 6,4 år. Det totala transaktionsvärdet uppgår till 128,3 miljoner euro (1,34 miljarder kronor), motsvarande en direktavkastning om 5,8 procent.

Kontorsparken S7 beläget på Saltoniški? 7 och i nära anknytning till stadskärnan i Vilnius består av fyra intilliggande kontorsbyggnader. Tre av fyra möjliga byggnader har nyligen blivit eller kommer under det närmaste året att färdigställas, och samtliga fastigheter förväntas erhålla BREEAM Excellent certifiering. Byggnad I har redan blivit certifierat enligt BREEAM Excellent och erhållit flertalet andra priser såsom Best office development in the Baltics (2018) and Most Vibrant Workplace in Central and Eastern Europe (2019).

– Vi är exalterade över att förvärva detta landmärke i Vilnius vilket är i linje med vår strategi att förvärva de mest hållbara kontorsfastigheterna i A-klass i de baltiska huvudstäderna och expanderar vår portfölj till över 100 000 kvadratmeter, säger vd:n Kestutis Sasnauskas.



Byggnad I färdigställdes i Q4 2017. Den är fullt uthyrt till Danske Bank Global Services Lithuania, som är ett viktigt strategiskt center för Danske Bank för bankverksamhet, affärssupport och front-end produktutveckling.



Byggnad II färdigställdes under Q1 2019. Den är fullt uthyrt till Telia Lietuva, som är den ledande teleoperatören i Litauen och en del av Telia Company. Förvärvet förväntas slutföras under Q2 2019.



Byggnad III förväntas färdigställas under Q4 2019. Den är fullt uthyrt till Danske Bank Global Services Lithuania. Förvärvet förväntas slutföras under Q1 2020.



Transaktionerna kommer att finansieras av egen kassa i kombination med upptagning av lån. SEB har agerat arrangör för ett syndikerat lån med OP Corporate Bank som den andra långivaren. Sorainen har agerat juridisk rådgivare till Eastnine.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF