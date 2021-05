Eastnine köper Zala 1 i Riga. Bild: Eastnine

Eastnine köper kontor i Riga och Vilnius

Transaktioner Eastnine köper en fastighetsportfölj med två kontorsfastigheter i Riga respektive Vilnius. Köpeskillingen uppgår till 35,5 miljoner euro.

Sammanlagd kontrakterad årshyra för de båda fastigheterna uppgår till 2,2 miljoner euro. Fastigheterna är fullt uthyrda och beräknas tillträdas före halvårsskiftet. Säljare och utvecklare av båda fastigheterna är Vastint.



Den ena fastigheten, Uniq i Vilnius, omfattar cirka 6 900 kvadratmeter kontor samt 110 parkeringsplatser. Byggnaden, som uppfördes 2016, hyrs i sin helhet av Danske Bank IT service centre.



Den andra fastigheten, Zala 1 i Riga, inrymmer drygt 3 600 kvadratmeter kontor och inkluderar hela 190 parkeringsplatser, varav 170 i underjordiskt garage. Zala 1 byggdes 2009 och bland hyresgästerna finns Microsoft samt CBRE. Båda fastigheterna är Leed Platinum-certifierade.



– Vi fortsätter att addera nya kontorsfastigheter som passar in i vårt befintliga bestånd, säger Eastnines vd Kestutis Sasnauskas.

– Med dessa fastigheter kommer värdet på fastighetsportföljen att uppgå till nära 410 miljoner euro.



Eastnines förvärv är den största kontorstransaktionen hittills i Baltikum under 2021.

