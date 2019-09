Bild: Eastnine

Eastnine hyr ut i Vilnius CBD

Uthyrning Eastnine AB har tecknat avtal om uthyrning av totalt cirka 2 700 kvadratmeter kontor i fastigheten 3Bures-1,2 i Vilnius centrala affärsdistrikt.

Annons

Det sammanlagda kontraktsvärdet uppgår till 2,8 miljoner euro under hyresperioden.



Bland hyresgästerna finns Swedbank som har tecknat ett långt hyresavtal om förhyrning av 2 050 kvadratmeter samt Unilever, tillverkare och försäljare av konsumtionsvaror, som tecknat ett femårigt hyresavtal om 300 kvadratmeter.



Samtliga hyresgäster beräknas flytta in under andra halvåret 2019 alternativt runt årsskiftet.



– Det känns mycket tillfredsställande att efterfrågan på förstklassiga kontor i Vilnius är fortsatt stark, säger Kestutis Sasnauskas, Eastnines vd och fortsätter:

– Särskilt tillfredsställande är det att se att nordiska banker väljer att öka sina förhyrningar i våra fastigheter.



Fastigheten 3Bures-1,2 omfattar totalt 28 400 kvadratmeter.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

Ämnen