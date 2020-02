Kestutis Sasnauskas, vd för Eastnine. Bild: Eastnine

Eastnine: Höjer utdelningen med 17 procent

Bolag Eastnine ökar hyresintäkterna med 46 procent och förvaltningsresultatet med 73 procent.

Januari – december 2019

• Hyresintäkterna ökade med 46 procent till 13 348 TEUR (9 130) på grund av större fastighetsbestånd och högre hyresnivå.

• Driftnettot ökade med 55 procent till 11 946 TEUR (7 690).

• Förvaltningsresultatet ökade med 73 procent till 5 489 TEUR (3 180).

• Orealiserade värdeförändringar uppgick till 26 944 TEUR (8 386), varav 10 208 TEUR (5 483) hänförs till fastigheter, -1 006 TEUR (-782) till derivat och 17 742 TEUR (3 685) till investeringar.

• Realiserade värdeförändringar och utdelningar från investeringar uppgick till 5 403 TEUR (5 402).

• Årets resultat uppgick till 35 266 TEUR (15 641), motsvarande 1,66 EUR per aktie (0,71).

• Soliditeten uppgick till 64 procent (76) och belåningsgraden till 47 procent (43).

• Uthyrningsgraden ökade med 3,9 procentenheter till 92,7 procent (88,8).

• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,70 SEK per aktie (2,30) att utbetalas vid två tillfällen i maj respektive november om vardera 1,35 SEK per aktie. Utdelningen motsvarar 2,0 procent av substansvärdet per sista december 2019 och en ökning om 17 procent.



Vd Kestutis Sasnauskas:

– Eastnine avslutade 2019 starkt, precis som året inleddes. Förvaltningsresultatet steg kraftigt, framför allt på grund av ett större fastighetsbestånd, men också på grund av högre hyresnivå. Positiv utveckling för såväl våra fastigheter som investeringen i modekedjan Melon Fashion Group gör att orealiserade värdeförändringar uppgick till betydande belopp under året, med en tyngdpunkt på sista kvartalet.



– Fastighetsbeståndet växte med stora förvärv i både Vilnius samt Riga och målbilden är klar. Många intressanta förvärvsobjekt i vår pipeline gör att vi fortsätter tillväxtresan. Ett större fastighetsbestånd innebär att vi kan höja effektiviteten och vässa vårt erbjudande till kunderna.



– I enlighet med Eastnines strategi ska kassaflödesfastigheter kryddas med ett och annat spännande och lönsamt projekt. På det nyförvärvade kvarteret Kimmel i Riga kan inrymmas totalt upp mot 38 000 kvm. Det centrala läget och storleken på kvarteret ger oss chansen att utveckla inte bara kontor, utan även mötesplatser för människor inkluderande restauranger och nöjen till gagn för Rigaborna. Samma tanke har vi självklart också i Vilnius. Vår ambition är att Eastnine ska vara den främsta hyresvärden inom vårt segment. Vi vill att våra kontorslokaler ska utgöra en konkurrensfördel för hyresgästerna när de ska attrahera medarbetare och skapa affärer. Många bedriver högt kvalificerad verksamhet med internationell inriktning och ofta inom IT.



– Ambitionen att vara den främsta hyresvärden kan bara uppnås med egen personal. Vi har under 2019 inlett etableringen av ett kontor i Riga samt anställt flera nya kvalificerade medarbetare i Eastnine som kompletterat den befintliga kompetenta styrkan. Tillsammans står vi redo att ta oss an ännu ett spännande år.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen