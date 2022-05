Eastnine gör sitt första förvärv i Polen och miljardköper ett kontor av Skanska. Bild: Skanska/Eastnine

Eastnine gör Polen-premiär – miljardköper av Skanska

Transaktioner Eastnine har förvärvat en nybyggd kontorsfastighet i Poznan i Polen för 120,6 miljoner euro, drygt 1,3 miljarder kronor. Säljer gör Skanska och förvärvet innebär för Eastnine att förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan ökar med 45 procent till 16,1 miljoner euro. I och med affären gör Eastnine sin entré som fastighetsägare i Polen.

Annons

Den förvärvade fastigheten Nowy Rynek D har tillträtts. Nowy Rynek D, som omfattar totalt 39 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och 261 parkeringsplatser i underjordiskt garage, färdigställdes av säljaren Skanska 2021. Fastigheten är uthyrd till 96,5 procent och hyra för återstående ytor garanteras av Skanska.



Nowy Rynek D inrymmer huvudkontoret för ankarhyresgästen Allegro, ett av Europas ledande e-handelsbolag. Allegro driver Polens största e-handelsplattform, vilken också är den största globalt med europeiskt ursprung. Allegro hyr drygt 26 000 kvadratmeter och bland övriga hyresgäster finns danska Rockwool International och tyska Arvato. Genomsnittlig återstående hyresavtalstid till förfall uppgår till 6,7 år. Fastigheten väntas erhålla hållbarhetscertifieringarna LEED Platinum samt WELL Silver under 2022.

– Det känns väldigt spännande att kunna förvärva en sådan prestigefastighet belägen i en av Polens större regionstäder. Vi gör entré på en ny marknad med stora möjligheter, säger Eastnines vd Kestutis Sasnauskas.



Fastigheten ligger i ett bra läge i centrala Poznan, nära både centralstationen och gamla stan. Nowy Rynek D är den tredje och största fastigheten i projektet Nowy Rynek, som utvecklas av Skanska. De två tidigare fastigheterna har förvärvats av Franklin Templeton respektive Corum Asset Management. Ytterligare en fastighet är under konstruktion av Skanska i området. Poznan är femte största stad i Polen, belägen mitt emellan Warszawa och Berlin. Staden har nära en miljon invånare i storstadsområdet och ett vitalt näringsliv samt flera större universitet.



Förvärvet innebär en skjuts uppåt för Eastnines kassaflöde och intjäning. De årliga hyresintäkterna från Nowy Rynek D uppgår till 7,5 miljoner euro och Eastnines förvaltningsresultat i aktuell intjäningsförmåga ökar med 45 procent till 16,1 miljoner euro.



Förvärvet innebär också en breddning av finanseringsbasen. Förvärvet finansieras genom ett grönt lån från Berlin Hyp, en av de ledande tyska bankerna inom fastighetsfinansiering, samt med likvida medel.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen