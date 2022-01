Metro Plaza i Tallinns centrum. Bild: Magnus Heinmets

East Capital säljer och avslutar fond

Transaktioner East Capital säljer tre fastigheter i Tallinn och avslutar East Capital Baltic Property Fund II som lanserades 2012.

I december 2021 undertecknade East Capital Real Estate ett avtal om försäljning av tre fastigheter i Tallinn med omnejd: J13 logistikpark, Rimis logistikcenter och Metro Plaza. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 66 000 kvadratmeter. Köpare av tillgångarna är OÜ Neoinvesteeringud.

J13 logistikpark ligger innanför ringvägen runt Tallinn och består av två byggnader med en uthyrningsbar yta på 40 000 kvadratmeter. Fastigheterna är mycket moderna och har hela tiden dragit stort intresse från straka hyresgäster med högra krav på format och flexibilitet. East Capital Real Estate igenom genom fonden Fund II har varit ägare och förvaltare sedan 2012 då fastigheterna färdigställdes av VGP.



Rimis logistikcenter ligger nära Tallinn och utgör Rimi Estonias centrallager och huvudkontor för Estland med en uthyrningsbar yta på 18 000 kvadratmeter. Fastigheten förvärvades 2014. Den 18 000 kvadratmeter stora byggnaden ligger vid en av de stora anslutningspunkterna till ringleden och erbjuder därmed ett av de bästa distributionslägena i Tallinn. Det finns även en möjlighet att expandera byggnaden då den har en omfattande outnyttjad byggrätt.



Den moderna klass A-byggnaden Metro Plaza är belägen i hjärtat av Tallinns centrum. Byggnaden har sju våningar ovan mark samt underjordisk parkering i två våningar. Den uthyrningsbara arean är 7 300 kvadratmeter. Byggnadens har nyligen klassificerats som "Very Good" enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use. Fastigheten förvärvades 2014.



Enligt Albin Rosengren, partner på East Capital Group och ansvarig för East Capital Real Estate, innebär dessa tre försäljningar att East Capital Baltic Property Fund II som lanserades 2012 nu kan avslutas. Den initiala investeringsvolymen var 126 miljoner euro och under de nio verksamma åren har fonden varit mycket framgångsrik. Investerarna har kunnat ta del av en genomsnittlig årlig avkastning om 15 procent och en nettoavkastningsmultipel på 2,3 gånger det insatta kapitalet.



Köparen, OÜ Neoinvesteeringud, är ett estniskt holdingbolag som är aktiva inom fastighetsinvesteringar. Anders Anderson, styrelseledamot i bolaget, kommenterar:

– De tillgångar som förvärvats av East Capital Real Estate är välskötta, strategiskt belägna och passar mycket bra in i vår portfölj. Vi tror att vi kan ge högkvalitativ service till nuvarande och framtida hyresgäster, samtidigt som vi är en långsiktig ägare och partner för dem. Jag vill tacka East Capital Real Estate, Redgate Capitaloch Newsec för en bra och professionell transaktion.



Ellex Raidla och Redgate Capital i samarbete med Newsec Baltics var rådgivare i transaktionen. Transaktionen är villkorad av godkännande från den estniska konkurrensmyndigheten som beräknas ta 2-3 veckor att få. Köpeskillingen är konfidentiell.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

