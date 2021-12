Mustamäe Keskus i Tallinn. Bild: M Heinmets

East Capital säljer köpcentrum i Tallinn

Transaktioner East Capital Real Estate har sålt köpcentret Mustamäe Keskus i Tallinn. Fastigheten har sedan 2016 ägts av East Capital Baltic Property Fund II.

East Capital Real Estate förvärvade det då nybyggda köpcentret 2016 och har sedan dess förvaltat och utvecklat fastigheten. Det 21 000 kvadratmeter stora centret har varit, och är fortfarande, en lokal pionjär när det gäller ett modernt koncept med fokus på fritid, underhållning och service snarare än den traditionella shoppingupplevelsen. Besökarna erbjuds all nödvändig service och shopping men också ett stort utbud av restauranger, caféer, biografer samt inomhusgym. Centret har blivit en av de mest populära mötesplatserna för invånarna i Mustamäe och tack vare sitt fokus på nödvändig handling och ett brett utbud av hämtmat har det också klarat sig bra under pandemin.



Sedan centret färdigställdes har East Capital Real Estate fortsatt att utveckla centrumkonceptet med fokus på att förbättra tillgängligheten både till fots och via kollektivtrafik, att förbättra blandningen av service i enlighet med vad som är bäst lämpat för lokalsamhället och dess behov, samt att öka byggnadens hållbarhet och dess verksamhet överlag. Under perioden har fastigheten också uppnått hållbarhetscertifikatet "Very Good" enligt BREEAM In-Use.



Albin Rosengren, Partner, East Capital Group, kommenterar:



– Å ena sidan är det tråkigt att nu lämna över en så bra och välfungerande fastighet till de nya ägarna, men å andra sidan är vi mycket stolta över det arbete vi har gjort för att ytterligare öka centrets konkurrenskraft. Vi tackar alla våra hyresgäster för det stöd och bidrag de erbjudit under åren och nu senast under pandemin. Trots restriktioner och utmaningar har vi inte sett någon ökning av vakanser och i vissa fall även en ökad omsättning. Mustamäe Keskus är ett högkvalitativt shopping- och nöjescentrum med en stark konkurrensfördel och starka hyresgäster som Rimi, Apollos biograf och bokhandel, MyFitness sportklubb och en rad olika restauranger. Vi ser att centret kommer gå fortsatt väldigt bra i framtiden.



Redgate, i samarbete med Newsec Baltics, agerade som rådgivare i processen på säljarens sida.

