East Capital säljer i Vilnius

Jin i Vilnius. Bild: East Capital

Transaktioner East Capital Real Estate har sålt Jin, en kontorsbyggnad i Vilnius, med en total uthyrningsbar yta på 3 700 kvadratmeter. Ny ägare av byggnaden är Eften Capital.

Kontorsbyggnaden Jin och dess systerbyggnad Jan på Menulio Street 7 i Vilnius färdigställdes och invigdes 2008. Fastigheten ligger i en snabbt växande del av den litauiska huvudstaden, i korsningen mellan Karoliniskes- och Pilaite-distrikten. Fastigheten är fullt uthyrd.



Transaktionen markerar den sista försäljningen av Baltic Property Funds fastigheter i Litauen. Fonden har efter försäljningen åtta fastigheter i portföljen av vilka sju ligger i Estland. East Capital Real Estate har nyligen gjort flera förvärv i Litauen, senast en nybyggd kontorsfastighet från YIT, för bolagets fjärde och senaste fond.

– Vi är glada att kunna konstatera att attraktionskraften i kontorsfastigheten och dess läge bara har ökat över åren och att det nu blivit ett av de mest attraktiva affärsnaven i Vilnius. Detta blev en riktigt bra försäljning för våra investerare och transaktionen bekräftar också intresset för Vilnius och dess fastighetsmarknad bland institutionella investerare, säger Albin Rosengren, partner och ansvarig för East Capital Real Estate.



Rådgivare åt East Capital Real Estate var Walless advokatbyrå och Newsec transaktionsrådgivning.

