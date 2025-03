Nacka forum. Bild: Unibail-Rodamco-Westfield

Dubbel uthyrning till premium-aktören

Uthyrning Inom kort öppnar Nylin & Skeppstedt premium second-hand i två av Unibail-Rodamco-Westfields köpcentrum: Westfield Täby Centrum och Nacka Forum. Båda butikerna är i pop up-format.

Unibail-Rodamco-Westfield fortsätter att satsa på second hand och cirkulära koncept i sina köpcentrum. Denna gång tillsammans med Nylin & Skeppstedt som inom kort öppnar pop up-butiker i både Westfield Täby Centrum och Nacka Forum.



Butikerna erbjuder premium second-hand för dam och herr, med ett sortiment av välkända varumärken där kvalitet och skick står i fokus. Konceptet bygger på kommissionsförsäljning, där kunder kan lämna in sina plagg och accessoarer för försäljning och får en del av intäkten – utan att själva behöva hantera försäljningsprocessen.

– Vårt mål är att göra det enkelt för våra kunder att sälja sina kläder och accessoarer. Genom vårt koncept kan de både köpa och sälja favoriter de inte längre använder – eller som de fortfarande älskar men är redo att släppa vidare för något nytt i garderoben, oavsett om det är second hand eller nytt. Vi uppmanar till en medveten konsumtion, där second hand och nytt kan gå hand i hand. Alla är kanske inte redo att handla second hand, men genom att lämna in sina plagg kan de ändå bidra till en mer hållbar modebransch.Tillsammans skapar vi en mer hållbar konsumtion, säger Henrik Skeppstedt, Co-founder Nylin & Skeppstedt.



Utöver butikens handplockade sortiment erbjuder Nylin & Skeppstedt även professionella tjänster såsom garderobsrensning, ändringar av gamla och nya plagg, samt rådgivning kring hur du kan förlänga livslängden på din garderob.

– Vi ser att efterfrågan på mer cirkulära koncept ökar hos våra besökare och det är även en del av vår hållbarhetsstrategi, Better Places, att utveckla och driva platser som ger mer av dessa upplevelser. Nylin & Skeppstedt blir den första butiken med premium second-hand för dam och herr i Westfield Täby Centrum och det första konceptet med premium second-hand i Nacka Forum, säger Louise Ryning, Operativ chef i Norra Europa, Unibail-Rodamco-Westfield.

Butiken i Westfield Täby Centrum kommer att finnas på plan 1, bredvid Volt och i Nacka Forum på plan 1, mitt emot Indiska.

Ämnen