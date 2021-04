Doxahysterin – är Selin värd en tredubblad aktiekurs?

Bolag På torsdagen steg Doxas aktiekurs med 194,44 procent, till 10,60 kronor. Detta efter att det blev känt att bland andra Erik Selin väljer att gå in i bolaget – för två kronor per aktie. Blivande styrelseledamoten Per Ekelund kommenterar.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se