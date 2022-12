Victor Persson, vd för Doxa, som bland annat äger Malmö arena-området. Bild: HomeQ och Doxa

Doxa säljer Dental-delen – blir renodlat fastighetsbolag

Transaktioner Doxa har ingått bindande aktieöverlåtelseavtal med dentalbolaget Directa AB om försäljning av samtliga aktier i Doxas helägda dotterbolag Doxa Dental. Genom försäljningen har Doxa renodlat sina innehav till enbart fastighetsrelaterade tillgångar.

Doxa har sedan bolagets omvandling till ett fastighetsinvesteringsbolag under 2021 vuxit i högt tempo inom sitt nya verksamhetsområde. I takt med att fastighetsverksamheten vuxit har Doxas fokus på dentalverksamheten minskat. I linje med denna utveckling har Doxa nu kommit överens med det Upplands Väsby baserade dentalbolaget Directa, en del av Lifcokoncernen, om en försäljning av Doxa Dental.



Doxa och Directa har idag ingått ett bindande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Doxa Dental. Aktierna i Doxa Dental beräknas tillträdas av Directa den 9 januari 2023. Försäljningen av Doxa Dental kommer medföra en nedskrivning av engångskaraktär i Doxa om cirka 60 miljoner kronor under 2022 (motsvarande cirka 0,20 kr per aktie). Då Doxa Dental de senaste åren haft ett negativt kassaflöde kommer försäljningen samtidigt påverka Doxas kassaflöde positivt om cirka 10-12 miljoner kronor under 2023 skriver bolaget.



– Försäljningen av Doxa Dental är det naturliga steget i Doxas omvandling från dentalbolag till fastighetsbolag. Med dentalverksamheten avyttrad kan vi nu fullt ut rikta vårt fokus och våra resurser på att vidare utveckla bolaget som ett renodlat fastighetsbolag. Vi är således nöjda med att ha fått detta avtal på plats, säger Victor Persson, vd för Doxa.



Legal rådgivare till Doxa i samband med transaktionen har varit Fredersen Advokatbyrå.

