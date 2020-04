Backaplan. Bild: Göteborgs Stad

Dollarstore öppnar nytt i Göteborg och Trollhättan

Uthyrning CBRE meddelar att man under mars månad har förmedlat två butikslokaler till Dollarstore.

En av butikslokalerna är på Överbys Handelsområde i Trollhättan. CBREs uppdragsgivare är Bolist Detaljist AB. De har beslutat att stänga butikskedjan Järnia Outlet, som är nuvarande hyresgäst. Ytan är 2 100 kvadratmeter och Dollarstore tillträder lokalen under april. Förmedlingen har skett via en överlåtelse av hyresrätten till Dollarstore.



Den andra butikslokalen är på Backaplan i Göteborg. Den aktuella lokalen hyrdes tidigare av Toys R Us som gick i konkurs vid årsskiftet 2018/2019. Uthyrningen avser en yta om 2 700 kvadratmeter som Dollarstore tillträder i maj 2020. Denna förhyrning avser en period om ca tre år. Därefter ska byggnaden rivas för att ge plats åt den stora ombyggnation som är planerad för Backaplan. Vid tidpunkten för rivning av byggnaden kommer Dollarstore att flytta in i en nybyggnation strax intill.



Både dessa förhyrningar har genomförts av CBREs Retailgrupp.

– Vi är glada över att vi kunnat hjälpa våra uppdragsgivare att hitta en så bra hyresgäst till dessa två enheter. Jag är övertygad om att Dollarstore kommer att lyckas väl på dessa adresser, säger Bengt Axelsson, Head of Retail, A&T.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

