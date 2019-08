Ihede. Bild: Aspelin Ramm

Dollarstore och Max etablerar sig på handelscentrumet Ihede

Uthyrning Affärskedjan Dollarstore öppnar ett nytt varuhus på 2 750 kvadratmeter i handelscentrumet Ihede i Kungsbacka. Även Max Burgers har tecknat avtal om att öppna en restaurang i det nya volymhandelscentrumet som beräknas stå färdigt i september 2020. – Uthyrningarna innebär att vi knyter ytterligare två väldigt starka och välkända varumärken till vår satsning på volymhandel i Kungsbacka, säger Kristian Höglind, affärsutvecklare på Aspelin Ramm Fastigheter.

Aspelin Ramm Fastigheter har tidigare även utvecklat handelscentrumet Lugnetrondellen i Varberg som öppnade under hösten 2017. Också där finns Dollarstore och Max bland hyresgästerna.

– Vi har haft ett väldigt bra och smidigt samarbete med Dollarstore och Max i Varberg, så det känns naturligtvis bra att kunna fortsätta det positiva samarbetet också här i Kungsbacka. Det innebär också att det nu endast finns en ledig lokal på 520 kvadratmeter innan Ihede är fullt uthyrt. Sedan tidigare är det klart att Jula och Linnéa & Basilika flyttar in i fastigheten, säger Kristian Höglind.



Dollarstore växer snabbt och öppnar varje år ett 20-tal nya varuhus på olika platser runt om i Sverige. Idag har kedjan 91 varuhus och öppnar i oktober i år ett nytt varuhus i Falkenberg. Fredrik Holmström, etableringsansvarig på Dollarstore, är nöjd med att nu äntligen ha hittat en lämplig plats också i Kungsbacka.

– Vi har varit intresserade av att etablera oss i Kungsbacka under flera år och när Ihede blev aktuellt så var det inte så mycket att tveka om. Det är ett attraktivt läge med bra trafikflöden och med mycket handel i närområdet, och i själva handelscentrumet blir det en bra mix av olika verksamheter som kompletterar varandra väldigt väl.

Enligt honom var även närheten till Göteborg, med Hede pendeltågstation alldeles i närheten, en bidragande orsak till valet av Ihede för den nya etableringen.

– Väldigt många människor hör av sig till oss och önskar att vi ska öppna upp i deras närområde. Och med tanke på att vi ännu inte finns i Göteborg så hoppas vi att också göteborgarna ska hitta hit för att uppleva lågpris på riktigt.



Den familjeägda hamburgerkedjan Max Burgers har idag 148 restauranger, varav 127 i Sverige, och sysselsätter cirka 5500 medarbetare. Den nya restaurangen blir 519 kvadratmeter och byggs ihop med handelscentrumet på ett liknande sätt som i Lugnetrondellen i Varberg.



– Det är fantastiskt roligt att planera för öppningen av ännu en restaurang i Västsverige. Max expanderar fortfarande kraftigt och räknar med att öppna ytterligare 75 restauranger i Sverige inom de närmaste åren varav en stor del i Göteborgsregionen. Vi har en stor tilltro till utvecklingen i Kungsbacka och speciellt i Hede. Förutom att servera Sveriges godaste burgare till boende och besökare i Kungsbacka, så innebär en ny restaurang nya arbetstillfällen. Vi räknar med att 40-50 personer kommer att rekryteras, säger Tony Jakobsson, vice Sverigechef Max Burgers.



CBRE har varit Aspelin Ramm Fastigheters rådgivare vid uthyrningen till Dollarstore.

