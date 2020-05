Diös utvecklar i centrala Umeå. Bild: MAF Arkitektkontor

Diös utvecklar Skvadronen i Umeå

Bygg/Arkitektur Diös planerar att utveckla två nya kvarter med bostäder och kommersiella lokaler, i området kallat Skvadronen, öster om Stadshuset mitt i centrala Umeå. I samband med det vill bolaget även utveckla befintligt parkeringshus och bygga ny fastighet i sydvästra hörnet mot Västra Esplanaden.

Planhandlingar har nu skickats in till Umeå kommun.



De utvecklade kvarteren kommer att innehålla bostäder och lokaler för kontor med en lugn och trafiksäker gårdsmiljö. Stråken runt fastigheterna ska utformas parklika och Dunkersgatan, som går igenom området, blir ett pendelstråk för cyklister och kan komma att bli den huvudsakliga vägen in mot centrum för de boende i området. Parkering för kvarteret Skvadronen sker i parkeringshuset i kvarteret Släggan, som också kommer att utvecklas med fler våningsplan och en ny byggnad, för både parkeringar, lokaler och hotell.



– Det känns riktigt bra att lämna in handlingarna för dessa spännande projekt. Vi har arbetat med utvecklingen av de nya kvarteren och tillbyggnationen av parkeringshuset under en tid med målet att bidra till att stärka centrala Umeå. Detta är helt i linje med vår strategi om stadsutveckling. Vi har haft en mycket bra dialog med Umeå kommun och ser fram emot fortsatt planprocess, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

