Nu utvecklar Diös restauranghuset W i centrala Östersund. Bild: Diös

Diös utvecklar restauranghus i centrala Östersund

Uthyrning Diös utvecklar ett nytt restaurangformat på Prästgatan 41 i Östersund. Under samlingsnamnet W fylls husets tre våningsplan med ett café, en restaurang och en bokningsbar festvåning. Totalt handlar det om drygt 720 kvadratmeter som i mitten av maj öppnar i Diös fastighet.

Huset som W flyttar in i består av tre lokaler, där bland andra Klang Market tidigare varit hyresgäst. W kommer att bedriva verksamhet i samtliga lokaler.



– Det är ett restaurangläge utöver det vanliga i tre våningsplan med flertalet stora fönster mot gågatan. Den stora uteserveringen i kombination med en mysig innergård skapar en fantastisk helhetsupplevelse under sommarmånaderna. Det är ett strategiskt tillskott till både fastigheten och Östersund och vi tror starkt på deras vision för W, säger Robin Wallberg, kommersiell förvaltare, Diös Östersund.



Bakom W står ägaren och restaurangprofilen Dennis Edh, som tillsammans med teamet Pierre Seger och Daniel Mattias kommer att driva W. Huset kommer att fokusera på olika saker vid olika tidpunkter på dygnet och erbjuda aktiviteter utifrån årstid.



– W står för Welcome och vi vill skapa ett koncept där mat, service och inredning möts i en trevlig och välkomnande restaurangmiljö. Maten och inredningen är viktiga delar i vårt erbjudande men bemötandet är det vi brinner lite extra för. Hit ska man kunna komma precis som man är – direkt efter promenaden eller uppklädd till tänderna – och bara trivas. Vi ser att W kommer att kunna utvecklas med tiden och ser mycket fram emot att inleda det här kapitlet på Prästgatan, säger Dennis Edh, ägare, W.

Ämnen