Diös utvecklar Klättermusens huvudkontor i Åre. Bild: Diös

Diös utvecklar Klättermusens huvudkontor i Åre

Bygg/Arkitektur Diös utvecklar fastigheten Produkthuset i Åre med helt nytt utvändigt utseende. I samband med det moderniseras expansiva outdoorföretaget Klättermusens kontor och får ett genomgående hållbart koncept. Utvecklingen av företagshuset står klart kring årsskiftet och Klättermusens inflyttning beräknas till 1 oktober.

Produkthuset ligger i bästa läge med utsikt över Åreskutan och ett stenkast från både Åre torg, skidliftar och tågstationen. Fastigheten har populära Åre Bageri och en godisbutik i markplan samt kontorslokaler på övriga plan. Nu ska hela fastigheten uppdateras med ny vacker träfasad och nya fönster. Det finns även planer på solpaneler på taket och en växtvägg i trapphuset. Ärendet ligger just nu hos byggnadsnämnden och byggtid efter beviljat bygglov beräknas bli cirka sex månader. När renoveringen är färdig är målet att kunna uppdatera fastighetens miljöcertifiering till BREEAM-SE Very Good.

– Vi har en tydlig vision med Produkthuset som efter renoveringarna kommer andas framtidens moderna fjällkontor i både utseende och funktion. Det blir ett lyft för våra hyresgäster och öppnar för nya möjligheter till moderna varumärkesstärkande kontor. Vi är också mycket glada över att ha med oss Klättermusen på resan och att få utveckla deras nya större huvudkontor enligt deras hållbarhetslinje, säger Cristin Seger, förvaltare, Diös Åre.



Klättermusen har med sina kläder och sin utrustning för klättring och friluftsliv en tydlig hållbarhetsprofil med höga krav på både produktionen och att deras produkter ska kunna användas under lång tid.

– Målet att maximera hållbarheten på våra produkter och minimera vår påverkan på naturen genomsyrar allt vi gör på Klättermusen och det är viktigt att även vårt huvudkontor utvecklas i samma anda. Vi är därför mycket noga med att renoveringen görs på ett så hållbart sätt som möjligt med stort fokus på återbruk, materialval med så lågt co2-avtryck som möjligt samt att energiförbrukningen optimeras. Vi är mycket glada att göra detta tillsammans med Diös som delar våra ambitioner, säger Isabelle Liahaugen, Head of Design and Development, Klättermusen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen