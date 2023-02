Knut Rost, vd för Diös. Bild: Diös

Diös minskar förvaltningsresultatet – sänker utdelningen

Bolag Diös redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna ökade med 13,6 procent till 568 miljoner kronor (500).



Driftnettot uppgick till 365 miljoner kronor (321).



Förvaltningsresultatet uppgick till 213 miljoner kronor (250). I jämförbart bestånd minskade förvaltningsresultatet med 7 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -347 miljoner kronor (884). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -13 miljoner kronor (15).



Resultatet före skatt var -147 miljoner kronor (1 149).



Resultatet efter skatt blev -113 miljoner kronor (965).



I utdelning föreslås 2,00 kronor per aktie (3,52). Utbetalningen ska ske vid fyra tillfällen och vara jämnt fördelad. Den sänkta utdelningen motiveras av att bolaget vill värna en stark balansräkning samt ha möjlighet att nyttja kommande affärsmöjligheter.



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 100,5 kronor (97,7).



För 2023 planerar Diös en indexuppräkning på 10,9 procent, vilken enligt vd Knut Rost kommer att medföra en påverkan för hyresgästerna.



– Dock ser vi att våra hyresgäster är väl rustade för detta och sett till inbetalningarna för första kvartalet 2023 så följer det samma betalningsmönster som för 2022", säger Rost.



Diös ser också ökade finansiella kostnader till följd av kraftigt höjd styrränta med 250 baspunkter under andra halvåret 2022. Det konstaterar Knut Rost i bokslutsrapporten.

– Detta till trots ökar vi årets förvaltningsresultat med 5 procent till 1.081 miljoner kronor, skriver han.



Bolagets belåningsgrad ligger på 51,9 procent och 80 procent av finansieringen är banklån.



– Vi har två icke-säkerställda obligationer om totalt 1,4 mdr, som förfaller under juni och september där målet är att refinansiera dessa under våren. Finns inte de finansiella förutsättningarna på kapitalmarknaden för det, kommer vi att ha tillgängliga krediter i bank och outnyttjat kreditutrymme, skriver Diös-chefen i bokslutsrapporten där utdelningen till aktieägarna enligt styrelsens förslag föreslås sänkas med 43 procent.



– För att skapa det mest gynnsamma läget för bolaget och ägarna givet de nya finansiella förutsättningarna, föreslår styrelsen en utdelning om 2:00 kronor per aktie (3:52). Detta för att både värna en stark balansräkning samt ha möjlighet att nyttja kommande affärsmöjligheter, skriver Knut Rost.

