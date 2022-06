Diös köper en fastighet under uppförande i Gävle Bro.

Diös köper fastighet i Gävle

Transaktioner Diös förvärvar kontors- och lagerfastighet om 4 935 kvadratmeter under uppförande i området Gävle Bro i Gävle med syfte att stärka och komplettera det befintliga beståndet i staden. Säljare är Tomatec AB och tillträde är 1 juli 2022. Fastigheten beräknas stå klar för inflyttning under andra kvartalet 2023.

Belägen i Gävle Bro i direkt anslutning till Ersbo, har fastigheten både synlighet och tillgänglighet från E4:an. Området är expansivt med ett stort antal pågående nybyggen och intressanta etableringar strax utanför centrala Gävle. Fastigheten ska miljöcertifieras enligt Breeam very good och beräknas stå klar under andra kvartalet 2023. Fastighetsvärdet uppgår till 107 miljoner kronor och har ett hyresvärde på 8,3 miljoner kronor.

Genomsnittlig kontraktslängd är åtta år och största hyresgäst är Granitor. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas under tredje kvartalet 2022.



– Vi ser hög potential i vår nya fastighet i ett växande Gävle där efterfrågan på moderna kontor i attraktiva lägen är stor, säger Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös.

