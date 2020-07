Norra Kajen i Sundsvall. Bild: Diös

Diös hyr ut till Gunnar Karlsen i Sundsvall

Uthyrning Teknikentreprenören Gunnar Karlsen tar plats i det snabbväxande området Norra Kajen i centrala Sundsvall.

Nu förstärker fastighetsägaren Diös det snabbväxande området kring Norra Kajen i centrala Sundsvall med ytterligare en hyresgäst – tekniska entreprenörsbolaget Gunnar Karlsen Sverige, som tar plats på två våningsplan i fastigheten på Heffnersallé. Lokalerna, som Diös totalutvecklar med start i höst, väntas stå klara för inflyttning under våren 2021.



Gunnar Karlsen Sverige AB är ett dotterbolag till Gunnar Karlsen AS som erbjuder tekniska installationer och rådgivning, projekterar, installerar och svarar för drift och underhåll av såväl nya som befintliga byggnader med syftet att skapa ett hälsosamt inomhusklimat. Den svenska verksamheten finns representerad på flera orter från Haparanda i norr till Trelleborg i söder.



– Vi är fantastiskt glada över att välkomna Gunnar Karlsen Sverige AB som ny hyresgäst till oss på Heffnersallé. Det lättillgängliga läget, närheten till stadskärnan och den natursköna närmiljön är några faktorer som bidragit till att intresset för området exploderat. Norra Kajen är på många sätt en unik plats i centrala Sundsvall vilket gör att det känns extra roligt att utveckla GK’s nya arbetsplats just här, säger Anna Dahlgren, förvaltare, Diös.



– Vi har alltid haft bra dialog med Diös, tidigare som samarbetspartners och nu även som hyresgäst. För oss är det viktigt att både lokalerna och läget lirar med vår affärsidé och våra mål, och våra nya ytor på Norra Kajen ger oss helt rätt förutsättningar att växa och stärka vår position i Sundsvall, säger Svenåke Boman, distriktschef, Gunnar Karlsen Sverige AB.

