Fastigheten i centrala Östersund där Almi nu ska hyra kontor. Bild: Diös

Diös hyr ut 1 500 kvadratmeter till Almi i Östersund

Uthyrning Fastighetsägaren Diös och affärsutvecklaren Almi har tecknat hyresavtal om drygt 1 500 kvadratmeter kontorslokal på Hamngatan i centrala Östersund. Flytten innebär att Almi samlar den regionala verksamheten och delar av moderbolaget under ett tak. Inflyttning beräknas ske i september 2025.

Almi är sedan tidigare hyresgäst hos Diös på två adresser i centrala Östersund.

– Av historiska skäl har vi suttit på två olika adresser i Östersund. När vi såg en möjlighet att flytta in i en och samma lokal så var det i slutändan ett ganska enkelt beslut att ta. Vi hade i sammanhanget en fördel av att båda våra två befintliga kontor och det nya gemensamma kontoret har Diös som hyresvärd. Det gjorde att övergången kunde hanteras smidigt, säger Håkan Zinders, chef koncerncontrolling & facility manager, Almi AB.



Almi flyttar in i fastigheten på Hamngatan, som förutom kontorslokaler även inrymmer gallerian Kärnan. Byggnaden är miljöcertifierad enligt det internationellt jämförbara miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use, nivå Very Good. Diös och Almi har tecknat ett grönt hyresavtal, vilket innebär att parterna tillsammans planerar och förvaltar lokalen med målet att minska miljöpåverkan och energianvändning.



– Vi är mycket glada över att välkomna Almi till oss på Hamngatan. Vi har själva haft detta som vårt huvudkontor de senaste fyra åren och lagt stort fokus på att skapa en arbetsplats i framkant. När både lokal och läge känns rätt tvekar vi inte på att flytta till förmån för våra hyresgäster. Vi hoppas att Almi ska trivas lika bra här som vi har gjort, säger Emma Widegren, kommersiell förvaltare, Diös Östersund.

