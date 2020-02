Knut Rost. Bild: Diös

Diös höjer utdelningen till 3,30 kronor

Bolag Diös starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kronor per aktie. Bolaget höjer sin ambition för fortsatt tillväxt och målet är att öka förvaltningsresultatet per aktie med i genomsnitt tio procent per år, över en treårsperiod.

# Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 1 854 mkr (1 810)

# Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent och uppgick till 952 mkr (894)

# Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 331 mkr (678) och på derivat till 0 mkr (16)

# Resultat efter skatt uppgick till 1 050 mkr (1 341)

# Resultat per aktie uppgick till 7,74 kr (9,94)

# Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie (3,00), jämnt fördelat på två utdelningstillfällen



– Jag är övertygad om att vår unika position, vår kunskap och vårt engagemang för våra städer kommer synas i en starkare tillväxt. Diös är ett bolag väl rustat för framtiden och med möjlighet att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Ett bolag som fortsätter leverera värde till våra aktieägare, säger Knut Rost, vd.

