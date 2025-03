Fastigheten Stadsliden 3:10. Bild: Diös

Diös förvärvar fastigheter i Umeå för 1,6 miljarder kronor

Transaktioner Diös stärker sin position som största kommersiella fastighetsägare i Umeå genom förvärv av en portfölj med centralt belägna fastigheter om totalt 73 000 kvadratmeter till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 600 miljoner kronor. Tillträde sker 2 juni och säljare är Lerstenen.

Den förvärvade portföljen består av Umestans företagspark samt två andra kontorsfastigheter med en total uthyrningsgrad om 96 procent. Hyresvärdet uppgår till 134 miljoner kronor och den initiala direktavkastningen till 6,0 procent. De största hyresgästerna är Sweco, AFRY, Nordic Biomarker, Umeå Kommun och Rikspolisstyrelsen vilka står för 37 procent av totalt hyresvärde. Transaktionen sker genom förvärv av befintliga bolag med sedvanligt avdrag för latent skatt om 5,15 procent och finansieras via nya lån och befintliga medel.



Lerstenen avyttrar med affären merparten av sitt kommersiella fastighetsbestånd och kommer fokusera på utveckling och förvaltning av hyresbostäder i Umeå. De äger för närvarande 1 300 hyresbostäder i Umeå samt har cirka 250 under utveckling. Portföljen som avyttras har samägts med bolaget Cinox i minoritet.



Diös överlåter, i enlighet med bolagsstämman 2024 mandat, i samband med offentliggörande av förvärvet 354 218 egna aktier till säljaren till en kurs om 67 kronor per aktie. Efter överlåtelsen så innehar Diös inga egna aktier. Syftet med transaktionen är att bistå säljaren att på ett effektivt sätt bli aktieägare i Diös.



– Förvärvet breddar vårt erbjudande i Umeå och stärker vår position på norra Sveriges snabbast växandemarknad. Vi ökar vårt förvaltningsresultat per aktie med cirka 4 procent samtidigt som vi ser bådestordriftsfördelar och god utvecklingspotential i beståndet. Transaktionsmarknaden har verkligen kommit igång och vi har flera långt gångna diskussioner på både sälj- och köpsidan. Denna typ av förvärvsmöjlighetkommer sällan så därför accepterar vi en tillfällig ökning av belåningsgraden, säger David Carlsson, vd, Diös.



– Det här är en stor och strukturellt viktig affär för oss. Vi har ägt Umestan i 13 år och är väldigt nöjda ochstolta över hur vi har jobbat med företagsparken. Nu känner vi att vi har hittat rätt tidpunkt, rätt pris och rättköpare för en affär, där alla tre punkter varit lika avgörande. Diös är den perfekta köparen och helt rätt bolagatt fortsätta utveckla fastigheterna. Att vi dessutom nu blir aktieägare i Diös känns helt rätt och vi tror starkt påden kommersiella hyresmarknaden i norra Sverige. Vi känner att tidpunkten är rätt för Lerstenen att fokuserapå utveckling och förvaltning av bostäder och det kapital vi nu frigör ska i första hand investeras i nya bostäderi Umeå, säger Erik Sällström, vd, Lerstenen.

