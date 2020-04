Knut Rost. Bild: Diös

Diös: Förvaltningsresultat upp 8 procent, 91 procent av aprilhyrorna inne

Bolag Diös redovisar ett starkt första kvartal. När det gäller kostnader för hittills gjorda överenskommelser med hyresgäster uppgår de till cirka 8 mkr så här långt.

Q1-siffrorna:

• Intäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 478 mkr (457)

• Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 229 mkr (212)

• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 10 mkr (60) och på derivat till 1 mkr (0)

• Resultat efter skatt uppgick till 189 mkr (230)

• Resultat per aktie uppgick till 1,42 kr (1,71)



Vd Knut Rost:

– Vi rapporterar vårt resultat för årets första kvartal och jag kan konstatera att det har varit väldigt starkt. Nu står vi inför vår tids största prövning med rådande pandemi och dess konsekvenser. Vi tar ansvar för att minimera smittspridningen och för en nära dialog med våra hyresgäster kring deras affär. Hur detta kommer att påverka oss vet jag i dagsläget inte men vi agerar med respekt och ödmjukhet i en orolig tid.



– Utvecklingen under första kvartalet var väldigt stark. Tillväxten i förvaltningsresultatet uppgick till 8 procent och överskottsgraden var 62 procent. Ökade hyresintäkter tillsammans med lägre vinterrelaterade kostnader bidrar positivt.



– Uthyrningsverksamheten är fortsatt stark och nettouthyrningen uppgick till 31 mkr som en följd av större uthyrningar där kassaflödet ligger ett par år fram i tiden. Värdeförändringarna under kvartalet har på portföljnivå varit relativt oförändrade. Våra uthyrningar och investeringar inom främst kontor har påverkat fastighetsvärdet positivt, medan utsikterna för framförallt viss handel har påverkat värdet negativt.



– Under kvartalet har 334 mkr investerats i projekt. Vår bedömning är att alla stora projekt, som till exempel hyreslägenheterna i Östersund, våra två hotell i Umeå respektive Sundsvall samt högskolan i Borlänge kommer fortgå enligt plan.



– Det känns väldigt bra att vi redan vid utgången av första kvartalet refinansierat 85 procent av årets förfall. Vi hade två obligationsförfall om cirka 800 mkr under april och maj där förfallet i april om 574 mkr redan är refinansierat i bank, och gällande förfallet i maj pågår förhandlingar.



– Under 2020 har vi inga ytterligare låneförfall. Utöver befintliga lån har vi likvida medel, outnyttjad checkkredit och out-nyttjade kredit faciliteter om 1,2 mdr, vilket sätter oss i en finansiellt god position. Vår genomsnittränta per 31 mars var 1,3 procent och kapitalbindningen uppgick till 3,2 år.



– Påverkan av Covid-19 på vår verksamhet är i dagsläget svårbedömd men vi kan konstatera att det är en situation som vi aldrig tidigare varit med om. De åtgärder som vidtagits och de förändrade beteenden som det medfört påverkar oss själva och hela vår omgivning. Varaktigheten av krisen och de åtgärder som kan mildra konsekvenserna är väsentliga för hur påverkade vi kommer bli. I det pressade läge som många hyresgäster befinner sig är det vår viktigaste uppgift att föra individuella dialoger med våra hyresgäster och vidta lämpliga åtgärder.



– Branscher inom besöksnäringen, såsom restaurang, café och hotell, är mer utsatta i det skede vi befinner oss i just nu. Cirka 6 procent av våra hyresintäkter kommer från hyresgäster verksamma inom dessa branscher. Sällanköpshandel generellt ser stora effekter då både antal besökare och omsättningen minskar. Vi har en god diversifiering inom handel med allt från dagligvaruhandel, apotek och systembolaget som går fortsatt bra till sällanköpshandel som har det tyngre. Vi har som stöttande åtgärder erbjudit möjligheten till flexiblare öppettider, vi erbjuder i vissa fall månadshyra i stället för kvartalshyra och vi har gjort överenskommelser avseende hyresrabatter. Vi kan i nuläget konstatera att cirka 91 procent av förväntade hyres inbetalningar för april erhållits vilket kan jämföras med cirka 97 procent tidigare år.



– Det råder fortsatt viss osäkerhet kring det av regeringen beslutade hyresstödet riktat till sällanköpshandel, restauranger och caféer, men vi väljer att vara proaktiva då vi är övertygade om att det kommer att betala sig i framtiden. Vår kostnad utifrån hittills gjorda överenskommelser uppgår till cirka 8 mkr. Slutligen vill jag ge en stor eloge till alla medarbetare dels för det starka kvartal som vi presterat, dels för agerandet för att minska smittspridningen samtidigt som enorm kraft och energi läggs på att bemöta alla våra hyresgäster på ett professionellt sätt. Genom att vara aktiva och vidta åtgärder hoppas vi kunna bidra till att många av våra hyresgäster klarar denna prövning. Jag hyser stor respekt för rådande pandemi och är ödmjuk inför framtiden. Samtidigt är jag övertygad om att när vi tagit oss igenom de utmaningar som står framför oss står vi starka med många möjligheter att bedriva värdeskapande stadsutveckling. Tillsammans tar vi oss igenom denna utmanande tid.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

