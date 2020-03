Knut Rost. Bild: Diös

Diös återköper egna aktier

Bolag Diös har återköpt sammanlagt 441 418 egna aktier, för knappt 65 kronor per aktie.

Den 19 mars köpte Diös 297 000 aktier för ett genomsnitsspris om 64,19 kronor per aktie.



Den 20 mars köpte Diös 144 418 aktier för ett genomsnittspris om 65,49 kronor per aktie.



I fredags stängde aktien på 62,70 kronor. Som lägst under coronakrisen har avslut gjorts på 52,80.

- Nicklas Tollesson

