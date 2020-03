Vardagsrum i Haga Boulevard. Bild: Veidekke

Digital säljstart för Haga Boulevard

Bygg/Arkitektur I stadsdelen Hagastaden i Stockholm utvecklar Veidekke Eiendom ett nytt bostadskvarter som kommer att bestå av cirka 240 lägenheter när allt är färdigbyggt. Haga Boulevard blir det första bostadshuset i kvarteret och nu på söndag den 29 mars påbörjas försäljningen av 66 lägenheter i projektet.

Med anledning av Coronavirusets spridning kommer säljstarten att ske digitalt, vilket innebär att intressenter får ta del av projektinformation och möjlighet att ställa frågor om projektet i en digital miljö.

– Det är första gången som vi gör en digital säljstart. Projektet kommer att presenteras för våra vip-kunder på söndag och under eftermiddagen har vi ett digitalt mingel där vi kommer att finnas tillgängliga via mail, telefon och chatt för intressenter som har frågor. Det finns även möjlighet att boka möten med mäklarna för den som så önskar, säger Åsa Lagerlöf, försäljningschef Mälardalen på Veidekke Eiendom



Bostäderna i Haga Boulevard har en boyta om cirka 35-102 kvadratmeter som fördelar sig på 2–5 rum och kök. Lägenheterna har stora fönsterpartier och fullstora balkonger som vetter mot sydväst, med utsikt över Hälsingeparken. De boende har egna källarförråd och i huset finns det även ett garage med hiss direkt upp till bostäderna. Lägenheterna i Haga Boulevard har ett frånpris om 2 795 000 kr och de första boende flyttar in under hösten 2022.

– I nya moderna stadslägenheter är varje kvadratmeter viktig och vi har därför lagt ned mycket tid för att planera ytorna rätt. Det är gott om smarta och genomtänkta detaljer som gör att de boende får bostäder som går att bo i under livets alla skeden. Några fyror har exempelvis en uthyrningsbar del med egen ingång vilket kan vara en perfekt lösning om man inte har behov av alla rum under en tid, säger Åsa Lagerlöf.

