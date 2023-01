Bild: Istock

Detta är nyheterna som intresserade flest av Fastighetssveriges läsare

Sverige Ni är 40 000 som nås av våra nyhetsbrev. Det här tyckte ni var de mest intressanta artiklarna under 2022.

Januari: Soppa och Märsterkocken

Året inleddes med Castellums snabba växlingar på vd-stolden när den under januari gick från Biljana Pehrsson till Rutger Arnhult, något som intresserade många. Så väl som Handelsbankens analytiker Johan Edberg som i en intervju menade att Arnhults övertagande betydde mer rock'n'roll. Med facit i hand så kan vi väl säga att Edberg fick rätt, men analysen lydde då "med Rutger vid rodret kommer att göra stora strukturella affärer i portföljen. Från det vi hade innan till idag får man och högre tempo i Castellum. Sedan är Rutger Arnhult mer frispråkig och vi kommer få se mer av Castellum, det kommer bli mer rock’n’roll nu. Samtidigt ska man ta en del som han säger med en nypa salt" sa Johan Edberg.



Trots turbulensen i Castellum var det Bostad Direkts vd Helena Ekman som deltog i Sveriges Mästerkock som lockade flest av er till läsning.

Helena Ekman placerades sig på bronsplats i tävlingen.



Februari: Raset börjar på börsen

I årets andra månad stod det klart att Västerås kommun efter tre år utan påbörjad byggnation ville köpa tillbaka en fastighet av Riksbyggen som gällde 6 300 kvadratmeter BTA bostad. Staden köpte tillbaka fastigheten för att kunna sälja vidare den till en annan exploatör för 27 miljoner.



Efter det lockade nyheten om Linus Fernström som hade tagit sig vidare från karriären som hockeymålvakt till en helt egen arkitektfirman Fernström Arkitektur & Design. För Fastighetssverige berättade han om arbetet med bolaget, om utmaningarna som arkitekt, om vad Gert Wingårdhs ord betytt efter hans medverkan i SVT programmet Husdrömmar.



Det som var mest intressant var SBB:s aktiekurs som hade tappat nästan 30 procent i värde sedan början av 2022 och handlades då under 50 kronor per aktie. Ilja Bataljan berättad då exklusivt för Fastighetssverige om vilket land de helst av allt ville investera i, då han blickade mot Tyskland istället för sydeuropa som det tidigare hade ryktats om.



Mars: Uteblivna resultat

Peab tryckte på i Ulriksdal och näst på tur stod ett kontorsbygge på elva våningar nära Peab Center, något som ni ville veta mer om. Det handlade om totalt över 20 000 kvadratmeter BTA bland annat.



Negativa besked gick att vänta för Wallenstam som hade tagit fram ett förslag till utveckling av sin fastighet Inom Vallgraven 69:5, centralt belägen i Göteborg vid Rosenlundsgatan, bara ett stenkast från klassiska Feskekörka. Planerna riskerade dock att grusas redan i ett tidigt skede då stadsbyggnadskontoret föreslog att byggnadsnämnden skulle ge ett negativt planbesked.



I mars var det dock dags för Nordr att få sin beskärda del av dramatik när vd:n tvingades lämna. Ni läsare lockades mest av att läsa om Leif Danielsson år som vd för Nordr Sverige som i mars fick lämna med omedelbar verkan "efter uteblivna resultat och otillräcklig framdrift i verksamheten".

Pål Aglen, som då var tf koncernchef sa i ett uttalande att "den svenska verksamheten inte levererar de resultat som styrelsen och ägarna förväntar sig".



April: Rättegången

Mot slutet av månaden stod det klart att Stenhus köpte Fastpartners Randvikaktier vilket Fastpartners vd Sven-Olof Johansson kommenterade för Fastighetssverige:

"Det blir en mer slagkraftig enhet. Det finns alldeles för många små noterade bolag i dag. Det behöver ske en konsolidering, framför allt om vi nu går in i en period med tuffare förutsättningar för finansiering och sämre konjunktur. Stenhus och Randviken har ganska lika karaktär och jag tror att det här kommer att bli bra på sikt".



Som ett tecken i tiden var också Cushman & Wakefield kontorsrapport för våren 2022 något som lockade när pandemins restriktioner ebbade ut. Rapporten visade på ytterligare hur viktigt kvalité har blivit för hyresgästerna på kontorsmarknaden. Temat i rapporten var flyttmönster och lokalstrategier och här kunde Cushman & Wakefield bland annat visa att innerstaden i Stockholm fortsatt skulle stå sig starkt.



Det som toppade många medier, och även för er läsare i april, var den historia som rullades upp i rättegången mot Balders finanschefen Marcus Hansson och och tidigare CFO:n Magnus Björndahl.

Målet rörde insiderhärvan kring nischbanken Collector och i artikeln som ni tog del av Ekobrottsmyndighetens åklagare Pontus Hamilton som berättade varför han yrkade på fängelsestraff för de två.





Maj: Mot nya höjder

Månaden maj bjöd på svidande kritik från Riksbanken när de presenterade den finansiella stabilitetsrapporten. Riksbanken målade då upp en potentiellt dyster framtid för fastighetsbolagen, där de svenska bankernas stora och ökande utlåning till kommersiella fastighetsföretag utgjorde en betydande sårbarhet för bolagen och det finansiella systemet. Fastighetssverige gick igenom rapporten och hittade en sammantaget negativ analys av fastighetssektorn som pekades ut som särskilt känslig för stigande räntor.



Karlatornet hade kommit halvvägs i sin byggnation och vd:n Michael Berglin berättade om det framgångsrika samarbetet med Balder och hur Serneke påverkats av ökade materialkostnader.



Efter elva år lämnade Marcus Sandahl NCC och startade upp Sandahl Fastighetspartner i bolaget Gört AB. För Fastighetssverige berättade han om beslutet och om att bli en gigjobbare i en traditionell bransch.

Han berättade också om uppdraget han fått med Hufvudstadens stora projekt Kvarteret Johanna där han fått rollen uthyrningschef där han skulle hålla ihop marknadsföring, koncept och uthyrning före butiker, restauranger och kontor.



Juni: Domen i tingsrätten

Det var många göteborgare som höjde på ögonbrynen när den franska kedja Picard slog upp dörrarna till sin butik på Kungstorget under hösten 2015. Kedjans utbud bestod endast bestod av frysta matvaror, men efter sju år släcktes lamporna i butiken, vilket intresserade många av er.



Karlatornet och Serneke fortsatte att locka till läsning och många av er ville veta var Serneke skulle flytta sitt huvudkontor. Kanske inte oväntat berättade Patrik Lindström, vice vd för Serneke Invest, att Serneke tar flyttlasset till podiebyggnaden i anslutning till tornet.



Men när det kommer till vad som lockade er mest så var det några bekanta namn som hamnade högst upp i era tankar. För den första juni kom domen i rättegången mot Balder höjdarna, finanschef Marcus Hansson och bolagets tidigare ekonomichef Magnus Björndahl som dömdes för grova insiderbrott till fängelse i som längst 1,5 år.

I samband med det meddelade Balder att Marcus Hansson, i samförstånd med Balders ledning, hade beslutat att avsluta sin anställning på Balder. Hansson lämnade tjänsten omgående.

"Jag är besviken och överraskad över domen och jag har fortsatt väldigt svårt att tro att Marcus medvetet har gjort något fel. Utifrån tingsrättens fällande dom har vi dock gemensamt kommit fram till att det är bäst för alla parter att han får lämna bolaget" sa Balders vd Erik Selin.



Juli: Padeldöden

Trots en rekordrapport efter kvartal två så fortsatte Castellum att tappa på börsen. Rutger Arnhult berättade då för er läsare att;

"Det är en jättebra rapport som vi redovisar. Vi har aldrig haft så här bra siffror. Det är lite paradoxalt att börskursen är halverad trots att vi ökar förvaltningsresultatet", sa han.

Börsen verkade i juli lever sitt eget liv, och just där och då var anledningen bakom kursraset är svår att sia om. Osäkerheten som fanns på börsen i allmänhet och fastighetsbranschen i synnerhet verkade dra med Castellum i tappet anade Rutger Arnhult;

"Man tror väl att det som drabbar vissa ska drabba alla. Men man får börja särskilja på bolagen. Vi (i branschen) sitter inte i samma båt. Vi har det olika torrt om fötterna."



Även SBB hade en spännande kvartalsrapport. Trots försäljningarna ökade nämligen SBB:s belåningsgrad ökade i andra kvartalet. Ilija Batljan, vd, förklarade då:

"Dels har vi inte erhållit alla pengar från de annonserade försäljningarna än, utan det saknas närmare 4,6 miljarder som ska bokföras nästa kvartal. Samtidigt har vi skrivit ner värdet på våra finansiella instrument"



Upp som en sol och ned som en pannkaka eller kanske upp som en smash och ned som en stoppboll. När raset kom för den svenska padelhajpen så gjorde det det rejält. Under sommaren meddelade en av de ledande aktörerna inom området Padel United som efter samgåendet med PDL att man skulle stänga 15 hallar. Anders Elvinsson, chef för värdering och strategisk rådgivning på Cushman & Wakefield, gav sin bild av padelns framtid, branschens beredskap och omställningsmöjligheterna, något som flest av er ville läsa till sommarens morgonkaffe



Augusti: Logistikens månad

Månaden inleddes med att Jonas Bjuggren som nyligen hade lämnat jobbet som förvaltningsdirektör på Akademiska Hus. För Fastighetssverige berättade han om att han helt klart intresserad av en ledarroll i rätt fastighetsbolag. På önskelistan stod ett bolag som höga ambitioner både vad gäller affärsutveckling och hållbarhet som gärna står inför en förändringsresa – även VD-rollen lockade honom.



Ni ville också veta vad Slättös vd Johan Karlsson kunde tänka sig för framtida nischesegment på vilket han svarade:

" För närvarande tror vi att det kommer finnas många affärsmöjligheter inom de teman där vi redan är etablerade och därtill är vi nyfikna på att ta oss an något nischsegment, det skulle kunna bli hotell"



Logistea hade precis som de flesta fastighetsbolagen haft ett tufft år på börsen och bolagets aktiekurs hade i början av augusti rasat med 55,53 procent. Ni ville veta mer om Trenäs Förvaltning som var den åttonde största ägaren i Logistea med 3,4 procent av kapitalet, men som i slutet av juli och början av augusti sålde nästan hela innehavet.



September: Årets Unga Fastighetskvinna

September fick en stark start med en av branschens tyngsta nyheter under 2022 – Colliers förvärvade en majoritetsandel i Pangea Property Partners och i samband med affären lanserades en ny nordisk organisation, Colliers Nordic. Dåvarande vd:n Daniel Gorosch berättade att det viktigaste var att Pangeas partners ligger kvar med en betydande andel och förblir ägare i den nya strukturen.

"Det har aldrig funnits någon tvekan om att affären inte skulle bli av, det har hela tiden funnits en gemensam tanke att detta skulle bli av. Huvudmålet med affären är att vi ska bli mer relevanta för kunderna och att skapa mer värde för dem, nu kliver vi upp i Champions League tillsammans då vi inte bara kan delta i stora transaktioner utan också hjälpa till med uthyrning, utveckling och värdering." sa han till Fastighetssveriges reporter om affären.



Gratulationerna gick genom flest läsningar till Årets Unga Fastighetskvinna 2022. Vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen var Sofia Malmsten, vd och grundare av Parametric Solutions.



Oktober: Som ett bombnedslag

Oktober var en månad då Heimstadens vd Patrik Hall blickade tillbaka på det jättelika 92-miljardersförvärvet av Akelius och den, i backspegeln, "perfekt felaktiga tidpunkten" för köpet. Fastighetsportföljen beskrev han så här:

"Men det är inte mycket av beståndet vi vill sälja av förutom de finaste stenhusen som finns i Stockholms innerstad som inte riktigt passar in i driften och förvaltningen som vi har. Vi har tänkt behålla allt annat och tack och lov för det, med tanke på hur situationen ser ut nu på marknaden"



Men i oktober meddelade Akelius att man var tillbaka på den svenska marknaden - med besked. Comebacken bestod av förvärvet av 40 miljoner aktier – motsvarande 12,2 procent – i Castellum från Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management. En affär som slog ner som en bomb på den svenska marknaden, och hos er läsare.



November: Kallduschen i Malmö

Året började närma sig sitt slut. Inte bara fick vi veta att Caia Cosmetic stod som vinnare till Sveriges Snyggaste Kontor 2022. November bjöd också på chockartade besked när det planerade polishuset i Vintrie i Malmö, som skulle byggas av Specialfastigheter, kom att stoppas. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet gick samman under ett kommunfullmäktigesammanträde och yrkade på en återremiss av fastighetsförsäljningen. För Specialfastigheters vd kom beskedet som en "total överraskning"



December: Tillbaka till början

Årets nyheter slutade som det började med, SBB och Castellum i topp. Mest av allt ville ni veta om SBB:s avknoppning till fastighetsbolaget Neobo.

Men innan dess briserade nyheten om att Rutger Arnhult lämnar stolen som han tog över i januari. Och mest av allt ville ni veta hur Roger Akelius såg på vd:ns hastiga beslut.

- Ida Mikko

ida.mikko@fastighetssverige.se

