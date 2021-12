Detaljplanen ska utveckla ett centralt område i Västerås där ett nytt resecentrum är i fokus. Till detaljplanen hör också kvarter Sigurd 3 och det nya Vasakvarteret. Bild: BIG

Detaljplanen för Västerås nya resecentrum går ut på granskning

Bygg/Arkitektur Byggnadsnämnden i Västerås beslutade under torsdagen att detaljplanen för Västerås nya resecentrum ska gå ut på granskning. Tanken med ett nytt resecentrum är att stärka det hållbara resandet och samtidigt länka samman staden över spåren och skapa nya torg och platser som är trygga och fulla av liv och rörelse. Det blir fler gröna stråk genom Västerås och nya bostäder, service och arbetsplatser i ett centralt läge. Dessutom blir stationsbyggnaden ett nytt landmärke.

Planen presenterades första gången 2018 i samband med samrådet. Syftet med ett samråd är att samla in synpunkter och efter samrådet kan stora förändringar ske. Efter samrådet har planen bearbetats utifrån de synpunkter som kom in.



Torsdag den 16 december fattade Byggnadsnämnden i Västerås beslut om att detaljplanen ska gå ut på granskning. Granskningsperioden pågår 22 december 2021 - 2 februari 2022.



Västerås växer på båda sidor om järnvägen och 7 000 nya bostäder och 15 000 arbetsplatser ska i framtiden finnas i Mälarportsområdet. Västerås nya resecentrum ska knyta samman stadsdelarna med passager över spåren.



– Mälarportsområdet och resecentrum är det första som möter besökare när de kommer in med buss eller tåg till Västerås. I dag är detta ingen trevlig plats, med öde tomter, gamla industrier och stora markparkeringar. Västerås resecentrum blir därför viktigt, något som visar vad Västerås har att erbjuda och som bidrar till att stärka Västerås attraktionskraft. Vi är nöjda med hur det här förslaget skapar förutsättningar för hållbart resande, länkar samman staden och formar flera framtida favoritplatser, både för västeråsare och besökare, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.



Västerås nya resecentrum blir en knutpunkt – både för tåg, buss och bil samt för cyklister och gående. Trafikverket planerar att bygga om bangård och perronger, vilket kommer fördubbla kapaciteten för tåg. Bangårdens ombyggnation tillsammans med ett nytt resecentrum löser de problem med trängsel som Västerås har och som idag skapar förseningar på hela Mälarbanan. Även busstorget byggs om och får fördubblad kapacitet jämfört med i dag.



Cyklister och fotgängare kommer att kunna ta sig mellan omgivande stadsdelar via upphöjda terrasser som sveper över spåren. Det gör det enklare att röra sig centralt i Västerås utan långa omvägar. Lutningen på gång- och cykelpassagerna har justerats och med kompletterande hissar uppfyller de tillgänglighetskraven.



– Resecentrum bidrar till att skapa levande stråk som knyter samman hela staden ner mot Mälaren, så att allt hänger samman i en enda stor innerstad. Att bygga bostäder i centrala och stationsnära lägen är också en förutsättning för hållbart stadsbyggande, säger Åsa Rudhage, planarkitekt för förslaget.

