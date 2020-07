"Det går inte att göra affärer digitalt"

Bolag Coronapandemin hade begränsad effekt på Kungsledens verksamhet under Q2 och totalt sett redovisar bolaget ett stark resultat under det första halvåret. För Fastighetssverige berättar vd:n Biljana Pehrsson om en gradvis förbättrad situation för utsatta hyresgäster, hur de anpassar sig efter kontorsmarknadens skiftande förutsättningar och hur bolaget hoppas kunna växla upp under andra halvan av 2020.

Andreas Lithander

