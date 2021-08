Bild: Globalconnect

Det är viktigast när vi letar bostad

Bostäder Coronaeffekt när allt fler kräver snabbt bredband.

Trädgård, bra parkering eller restauranger runt knuten? När vi letar ny bostad har man ofta en kravlista. Men vad är egentligen viktigast för svenskarna när de flyttar? Enligt en ny Sifo-undersökning är pålitlig uppkoppling viktigare än att det är tyst och störningsfritt. Och det är dubbelt så vanligt med konflikter i hushållet om man inte har snabbt bredband.



Högst upp på listan kommer ett säkert och tryggt boende – därefter närhet till grönområden. Det är kanske inte så överraskande. Alla vill ju vara säkra, och vi svenskar värdesätter vår natur. Mer påfallande är tredjeplatsen på listan: snabbt och stabilt bredband som med en hårsmån (76,1 procent) anses viktigare än diskmaskin (76,0 procent).



– Vi lever ett alltmer digitalt liv. Ett säkert, snabbt och stabilt bredband blir mer och mer en självklarhet. Inte minst har det blivit tydligt med allt hemarbete under pandemin, säger Regina Donato Dahlström, vd på Globalconnect Sverige, som beställt undersökningen.



Det här är något som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling känner igen. Att huset eller lägenheten har snabbt bredband är ett allt vanligare krav hos fastighetsköpare.



– Under pandemin har många valt att svenskar prioritera den egna bostaden och våra fastighetsmäklare märker tydligt av att allt fler spekulanter efterfrågar ett extra rum för att kunna arbeta på distans, även framöver. Då är tillgång till ett stabilt och pålitligt bredband viktigt för många, säger Per Sangrud, PR- och hållbarhetschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.



Snabbt och stabilt bredband blir alltmer något vi tar för givet, som fungerande avlopp eller elförsörjning. Enligt undersökningen uppger hela 56 procent att de inte skulle kunna tänka sig att flytta till ett boende som inte har fiber indraget. Resultatet från undersökningen visar att snabbt och stabilt bredband faktiskt är viktigare än att boendet tyst och störningsfritt. Längst ned i prioriteringen kommer närhet till restauranger och shopping samt tillgång till laddstolpar.



Undersökningen genomfördes under perioden 30 mars till 8 april 2021 och omfattade 4 206 personer. Den gjordes av Kantar-SIFO på uppdrag av Globalconnect.

