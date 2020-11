Stockholm. Bild: Istock

Design House Stockholm öppnar showroom på Götgatan

Uthyrning Design House Stockholm hyr 347 kvadratmeter på Götgatan hos Slussgården.

Den 6 november slår Design House Stockholm upp portarna i en av Slussgårdens fastigheter på Götgatan 14. Lokalen är på 347 kvadrat och där har företaget inrättat butik, utställningsyta och huvudkontor. I början av förra seklet låg det ett biografpalats på samma adress och Design House Stockholm passar på att utnyttja de spännande kvadratmetrarna till max för att kunna dela med sig av sitt designintresse till allmänheten.



De stora skyltfönstren mot Götgatan kommer att användas till installationer, på mezzaninen ovanför finns huvudkontoret, i källarplan där foajén tidigare låg kommer Design House Stockholms berätta mer om sin arbetsprocess från val av material och färg till design och tillverkningsmetoder. Butiken kommer erbjuda både företagets egna designklassiker och överraskningar från kända och nyetablerade formgivare.

– Det är kul att en hyresgäst som Design House Stockholm inte bara flyttar sitt huvudkontor, utan även öppnar butik och showroom i början på Götgatsbacken. Vi kan verkligen känna att nya Slussen börjar ta form på allvar och ett mer öppet och levande Södermalmstorg snart står klart, säger Lars Kinneholm, vd för Slussgården.



Det var först och främst läget som Design House Stockholm föll för med lokalen, både möjligheterna som nya Slussen innebär och den historiska charm som området utstrålar. "Södermalm är vårt hjärta", säger Design House Stockholm själva och bolaget kommer hedra detta genom att bjuda in och visa upp formgivare som har sina ateljéer på Söder.

– Det ska bli intressant att följa vad Design House Stockholm hittar på. Att de verkligen tar tillvara på läget och bjuder in till en intressant show via sina skyltfönster och vidare in i lokalen känns som helt rätt satsning. Det finns ett stort intresse för kvarteret. Det märker vi om inte annat på grannlokalen i hörnet Götgatan och Hornsgatan som just blivit ledig. Vi har fått in många spännande koncept som vill öppna i lokalen. Vi får se vad vi landar i, säger Lars Kinneholm.

