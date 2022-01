Colive öppnar ett delningsboende i Brunnshög, Lund. Bild: Fojab

Delningslägenheter med Colive till Brunnshög

Uthyrning Colive och Lunds kommuns fastighetsbolag LKF tecknar blockhyresavtal som har godkänts av hyresnämnden i sin helhet. Detta för att förverkliga den gemensamma visionen om ett storskaligt delningsboende i Brunnshög, Lunds nya stadsdel med hållbarhet i fokus. Totalt rör det sig om 81 bostadstillfällen fördelat i tio delningslägenheter för unga vuxna. Det kommer att vara en fastighet som är helt skräddarsydd för Colives verksamhet där de första boende förväntas flytta in år 2024.

– Lund är en internationell stad där såväl företag som forskning behöver attraktiva boendemiljöer för att attrahera kompetens. Vi ser Lund som ett av våra högprioriterade områden då det finns många unga vuxna som är i behov av boende efter studietiden för att stanna kvar. Vi är stolta och glada över att göra det här tillsammans med LKF då vi delar allmännyttans kärnvärden kring att skapa bra bostäder till en rimlig kostnad och är glada över att vi inom kort kunna slå upp dörrarna för en ny hub tillsammans, säger Katarina Liljestam-Beyer, vd och medgrundare, Colive.



Innan hyresgästerna erbjuds bostad genomför de en Roomie-matchning via en unik matchningstjänst och svarar på ett antal frågor för att sedan utifrån svaren matchas med sina nya roomies – allt för att öka trivseln.



Hyresgästerna får sitt eget privata rum med egen toalett och dusch men delar på sociala umgängesytor och kök samt en stor uteplats, gemensamma balkonger och aktivitetsrum. I månadsavgiften ingår bland annat hemförsäkring, internet, städning av gemensamma ytor samt möblemang.



– Genom projektet ger vi unga vuxna en möjlighet att vara en del av ett sammanhang, samtidigt som vi skapar ett komplement till andra boendeformer för de som befinner sig i glappet mellan studentliv och att bilda familj. Detta är hållbarhet när den är som bäst – närheten till all service i den nya stadsdelen och med en spårvagnshållplats utanför dörren. Och den sociala hållbarheten som genomsyrar boendet, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

Sedan tidigare erbjuder Colive bostäder på flera platser i Stockholms län och öppnar även sin första coliving-hubb i Göteborg under nästa år.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

