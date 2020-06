Frösundavik. Bild: Mengus

Dell Technologies flyttar till Mengus i Frösundavik

Uthyrning I höstas tecknade den amerikanska IT-tillverkaren Dell Technologies Sverige ett nytt hyresavtal för sitt svenska huvudkontor till Frösundavik. Det femåriga hyresavtalet omfattar 2 800 kvadratmeter kontor och den omfattande ombyggnaden slutförs inom kort. Inflyttning sker den första juli 2020. Michael Dell grundade företaget 1984 i Austin Texas och i dag rankas Dell som ett av världens 100 största företag enligt Fortune Magazine.

Bild: Mengus

Hansi Danroth, senior partner och medgrundare på Mengus. Hansi Danroth, senior partner och medgrundare på Mengus.

– Dell Technologies kontor i Frösundavik blir det svenska huvudkontoret. Förutom vårt nya moderna kontor med utsikt över Brunnsviken så värdesätter vi husets serviceinnehåll. Genom accessen till alla servicefördelarna i huset blir tillgången på funktioner ännu större, säger Tobias Helmer, marknads- och kommunikationsansvarig på Dell Technologies Sverige.



Dell Technologies (NYSE: DELL) är ett av världens största IT-företag med en mångfald av produkter och lösningar inom IT. Företaget förser kunderna med ett branschledande utbud de mest innovativa tekniklösningarna och servicetjänster för den digitala eran. Dell Technologies är världsledande inom allt från PC:s och skärmar, till IT-infrastruktur som servrar, nätverk och lagring, samt sömlösa molntjänster.

– Frösundavik passar både för mindre och riktigt stora företag med höga krav på sin arbetsmiljö. Att Dell och många andra på kort tid valt att flytta till Frösundavik ser jag som ännu ett kvitto på att vi erbjuder något unikt. Här finns fullutrustat gym med sporthall, restaurang, kafé/bistro, cateringmöjligheter, konferenscenter, cykelfaciliteter, gemensam husreception, bemannad lastkaj och en avkopplande ljusgård med lounge. Lägg därtill det fantastiska läget vid Brunnsviken i Hagaparken med närhet till kommunikationer precis intill. Allt detta gör Frösundavik till ett svårslaget alternativ, säger Hansi Danroth, senior partner på fastighetsägaren Mengus, och fortsätter:

– Alla moderniseringar vi på kort tid genomfört har burit frukt. Många nya internationella bolag med högt ställda krav väljer nu Frösundavik för sina nya huvudkontor i Norden. Jag ser inflyttningarna som ett bevis på att Frösundaviks koncept tilltalar nya hyresgäster och vi har nu enbart 7 procent vakans i husen, men det finns alltså fortfarande rum för ytterligare ett par företag innan det är fullt.

– Uthyrningen till Dell - som tar den sista större sammanhängande vakansen i Frösundaviksfastigheten - säkrar den tredje viktiga milstenen i Mengus långsiktiga affärsplan. Den första milstenen var att omförhandla det komplexa sale-lease-back-avtalet med SAS till ett konventionellt hyresavtal motsvarande cirka 1/3 av hyresvärdet. Övriga hyresgäster svara nu för cirka 2/3 av hyresvärdet. Den andra, delvis resta milstenen, är att förnya byggnaden och omvandla den till en aktiv och pulserade fleranvändarfastighet med ett starkt servicekoncept. Den sista värdeskapande milstenen blir att förädla Frösundavik och den omgivande parken till en attraktiv mötesplats för rekreation och friluftsliv. Att fullt ut tillvarata den unika kombinationen av arbetsplats och grönområde i ett citynära kommunikationsläge.



I Frösundavik sitter sedan tidigare bland andra Brunswick, Ford, Lufthansa, Merck, SAS, Shibuya, Schneider, Servier, UniCarriers och Wacker. Under den senaste tiden har, förutom nu Dell, även flera andra bolag flyttat in - bland andra svenska sportmodeföretaget Björn Borg (1 250 kvadratmeter), det japanska elektronikföretaget Toshiba (700 kvadratmeter), amerikanska IT-företaget ServiceNow (1 000 kvadratmeter), livsstilsmagasinen Plaza Group (300 kvadratmeter), byggprojektledningsföretaget Constrera (500 kvadratmeter), life science-företagen PharmaRelations (450 kvadratmeter), Accord Healthcare (240 kvadratmeter) och det österrikiska industriteknikföretaget Andritz (520 kvadratmeter) samt den svenska bildelsinnovatören Rimgard (230 kvadratmeter). Strategin att fylla på med fler dynamiska och expansiva bolag har burit frukt, och uthyrningsarean för de nya företagen uppgår till 8 000 kvadratmeter.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

