Delarkas enda fastighet, Solna Polisen 2, Postnords huvudkontor Bild: Delarka

Delarka räknar med att försäljningen genomförs

Bolag På tisdagskvällen skickade Delarka ut sin bokslutskommuniké. Bolaget räknar fortsatt med att försäljningen av bolagets enda fastighet genomförs i början av april.

Delarka skriver:



"Den 12 februari 2020 ingick Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") ett villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB ("Dotterbolaget"), som äger fastigheten Solna Polisen 2.

Vid extra bolagsstämman den 28 februari 2020 beslutade stämman att godkänna avyttringen av samtliga aktier i Dotterbolaget. Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 525 000 tkr efter beaktande av latent skatt. Den preliminära köpeskillingen förväntas uppgå till 816 190 tkr. Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdet, efter uppskattade transaktionskostnader och en generell avsättning för oförutsedda kostnader före tillträdet, men före eventuella framtida utdelningar, uppgår till cirka 160 kronor per aktie. Köparens tillträde av aktierna beräknas kunna genomföras i början av april.

Styrelsen avser att föreslå att större delen av likviden från försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna under andra kvartalet 2020. Styrelsen avser att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för värdeöverföringen så snart detta är fastställt och efter att försäljningen har slutförts. Med anledning av detta kommer Bolaget att informera om vinstdisposition i årsredovisningen som släpps senast tre veckor före årsstämman den 5 maj 2020. Under denna process bedömer Bolaget att spridningen av coronaviruset Covid-19 inte kommer ha någon effekt."



Helårssiffrorna för 2019:

• Hyresintäkter för året uppgick till 103 895 tkr (101 902)

• Driftnetto för året uppgick till 82 434 tkr (76 859)

• Förvaltningsresultatet för året uppgick till 59 220 tkr (56 272)

• Årets resultat 120 470 tkr (124 656)

• Resultat per aktie 24,1 kr (24,9)

