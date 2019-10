Per Bolund, bostadsminister – bland annat. Bild: Johan Schiff

Debatt: Finansmarknadsministern extraknäcker som bostadsminister – klackspark ut för fungerande bostadsmarknad

Bostäder Ett tiotal hustillverkare går till attack mot vad de menar är regeringens brist på fokus på bostadsmarknaden, då bostadsministerposten är ett deltidsjobb.

Mikael Olsson, Trivselhus AB, Kent Johansson, Älvsbyhus AB, Per Gutung Skidstahus AB, Peter Mossbrant, Derome Hus AB, Klas Fridsäll Willa Nordic AB, Claes Hansson Götenehus AB, Anna Hernefrid, Vårgårdahus AB, Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB, Frida Scherdén, Eksjöhus AB, Joakim Henriksson, OBOS Sverige AB och David Jonsson, TMF skriver:



"Under många år har Sverige haft en bostadsminister på deltid. Det fanns till en tid då vi helt saknade en bostadsminister. När Stefan Attefall hade rollen som bostadsminister så var han parallellt också civilminister. Därefter kom Peter Eriksson som tog hand om digitaliseringsfrågorna, och idag har en bostadsminister på deltid då vederbörande också är finansmarknadsminister och språkrör. Hur skall Per Bolund hinna med att utveckla bostadsområdet när man har tre jobb? Det verkar som om tidigare och nuvarande regering inte bryr sig om bostadsmarknaden. Det är inte konstigt att vår bostadsmarknad haltar.



Hur skall vi kunna få en sund, långsiktig och hållbar bostadspolitik, när vi inte har ett fokus på bostadsfrågor i vår regering? Vi har en bostadsminister på deltid, då vederbörande har två andra uppdrag. Är inte bostadsmarknaden viktigare? Har vi tillräckligt med bostäder, så denna funktion inte längre är av betydelse? Självklart vet vi alla hur viktigt det är med en fungerande bostadspolitik. Likväl är den nästan bort prioriterad av våra politiker och vår bostadsminister har inte tid.



Många är de som nu ondgör sig över en ej fungerande bostadsmarknad. Vår Riksbankschef kallar den dysfunktionell, p.g.a. bl.a. att hushållens skulder har fått en ohållbar ökning i förhållande till vad? Vi vet att Riksbanken och finansinspektionen inte tar hänsyn till sparandet eller tillgångsmassan. Ett enkelt sätt att påverka kostnadsbilden är att bygga mer och öka konkurrensen. Vi bygger för få bostäder! Det har vi gjort under många år på grund av att många instanser försökt att begränsa byggandet. Boverket har sedan tidigt 2000-tal fördyrat våra bostäder med omfattande nya regler och dessutom fyller våra kommuner på med förödande särkrav. Finansinspektionen har hjälpt till med både bolånetak, extra amorteringskrav samt skuldkvotstak, så många familjer inte längre kan köpa sig en bostad. Kommunernas prisutveckling på mark och bygglovsavgifter har starkt bidragit till att prisnivåerna skenat i höjden. Bankerna har hjälpt till med extra barriärer som har gjort lönsamheten hos dem ännu bättre, men försvagat konsumenternas utrymme.



Bostadsmarknaden behöver få långsiktiga spelregler på flera områden; framför allt för finansiering, byggbar mark och byggregler. När det gäller finansiering behövs dels ett bosparlån (som i Norge), och dels en finansieringsmodell som gör det möjligt för familjebildare att komma in på bostadsmarknaden. Tillgången på byggbar mark har under många år varit en mycket begränsande faktor. Här behöver kommuner ta fram mark som svarar mot behovet i Sverige på ca 60-70 000 bostäder per år, varav cirka 30 procent bör vara mark för villor. Våra omfattande byggregler behöver förenklas och ses över då de fördyrat våra bostäder, dels BBR men även kommunernas olika tolkningar, och viljan till att bygga bostäder genom att minska ledtider.



Vad kan vi bostadsutvecklare bidra med? Våra framtida bostäder måste bli ännu mera hållbara. För att det skall bli möjligt måste vi ha en fungerande bostadsproduktion, då har vi råd att investera i ny teknik och utveckla till ännu mer hållbara bostäder. Merparten av hustillverkningen har ställt om (eller håller på) till industriellt byggande. Syftet är både kvalitativt men också prismässigt. Med industriell tillverkning får vi lägre priser per kvadratmeter. Vi tar hem många byggplatstimmar till våra moderna fabriker. Torra miljöer i kombination med en säkrare arbetsplats blir resultatet. Investeringarna för att bygga industriellt är omfattande, men det krävs också en sund, långsiktig och hållbar bostadspolitik för att kalkylen ska kunna räknas hem.



Med en dedikerad bostadsminister hade vi säkerligen haft mycket bättre förutsättningar. Vi behöver en bostadsminister som verkligen driver frågor kring bostadsutvecklingen och som brinner för att bidra till en fungerande bostadsproduktion. Vi behöver också en bostadspolitik med bred politisk förankring, som är sund och långsiktig.



Vi ser därför fram emot att få träffa Bostadsministern för att diskutera hur vi skall få igång en sund, långsiktig och hållbar bostadsmarknad. Vi ser vid detta möte gärna att andra partier också deltar, så vi en gång för alla kan komma igång med en gränsöverskridande bostadspolitik. De områdena vi vill beröra är, finansiering, byggbar mark och särkrav. Inom dessa områden ligger också lösningen på hur vi kan bygga bostäder i nivå med förväntade behoven, och som gör det möjligt för fler att äga sin egen bostad.



Det är hög tid att våra politiker inser vikten av en fungerande bostadspolitik. En bostadspolitik som har en heltidsanställd bostadsminister. En bostadsminister som har tid för bostadsutveckling, och som också har en plan för hur vi skall bygga ifatt bostadsbehovet. Vi inom branschen finns alltid tillgängliga för en konstruktiv dialog, detta då vi jobbar heltid i våra verksamheter."

- Nicklas Tollesson

