De leder Lokalmarknadsdagen

Publicerad den 29 Maj 2018

Lokalmarknadsdagen Den 30 augusti är det dags för klassiska Lokalmarknadsdagen på Elite Park Avenue Hotel.

Här är trion som ska leda publiken genom dagen.

Den 30 augusti är det dags för Lokalmarknadsdagen på Elite Park Avenue Hotel. Ett utmärkt tillfälle att sparka igång fastighetshösten med branschkollegorna efter semestern. Anmäl dig här! Boka tidigt-rabatten (4 för 3) gäller till och med den 15 juni.



Här är gänget som ska lotsa oss genom dagen:

* Moderator: Anna Bellman

Anna Bellman har arbetat som journalist inom radio och tv, och var under flera år marknads- och kommunikationschef på Capgemini, ett av världens största it- och managementkonsultföretag. Hon har också grundat en kommunikationsbyrå som bland annat hjälpte kunderna med strategiska kommunikationsfrågor



* Expertkommentator: Per Frisack

Per Frisack är managing partner på advokatfirman Lindahl. Han hjälper klienter i fastighetsrättsliga frågor och ingår i Lindahls kompetensgrupp för tvistelösning och processer. Jurist från Göteborgs universitet.



* Expertkommentator och moderator för spår A: Marie Bucht

Marie Bucht är vd för Novi Real Estate. Tidigare var hon på Headlight International AB där hon arbetat med executive search inom fastighetsbranschen. Marie Bucht har också erfarenhet från olika ledande befattningar på Skanska, NCC och Newsec.



Seminariet kommer att innehålla en hel del inspiration och fördjupning med högprofilerade talare från såväl Sverige som från utlandet. Det kommer också att ges en hel del tillfällen för mingel och möjligheter att knyta nya kontakter.



Partners är Advokatfirman Lindahl och Novi Real Estate.



Lokalmarknadsdagen arrangeras av Business Region Göteborg, Fastighetssverige och Lokalnytt.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Lokalmarknadsdagen



