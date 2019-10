SKB blir ankarbyggherre i Nacka. Bild: SKB

De får bygga i Nacka

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsen i Nacka har beslutat om markanvisning i projekten Henriksdalsbacken och Volten i Orminge. De vinnande anbuden kommer från Stockholms kooperativa bostadsförening, (Henriksdal) och Möller & Partners (Orminge).

– Anbuden i tävlingarna har varit många och genomarbetade. Vi fick in närmare 40 förslag och det är tydligt kvitto på att det finns ett stort intresse för att bygga i Nacka. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Möller & Partners (M&P) respektive Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB) fortsätta att skapa fler attraktiva miljöer i kommunen, säger Andreas Totschnig, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun.



– Jag är väldigt glad att så många företag vill vara med och göra Nacka trevligare och det finns stor efterfrågan på både radhus och hyresrätter. Vi har aldrig fått in så många anbud i en markanvisningstävling tidigare, så uppenbarligen lockar den framtidstro som finns hos oss, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.



Längs med vägen upp till Henriksdalsberget planeras ett nytt bostadsområde endast några minuter från Slussen, med utsikt över Stockholms inlopp och med närhet till värdefull naturmark.



Stockholms kooperativa bostadsförening (SKB) tilldelas byggrätt för 100 hyresrätter i den första markanvisningstävlingen i området och får även rollen som ankarbyggherre, vilket innebär att företaget ska ta fram det första detaljplaneförslaget i Henriksdal, tillsammans med kommunen. I området planeras det för ytterligare 350 bostäder samt en förskola. Bostäderna förväntas bli klara någon gång mellan 2023 och 2026.



– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att ta rollen som ankarbyggherre i Nacka och på så sätt få möjlighet att bidra med vår kunskap för en hållbar stadsutveckling. Det är också extra roligt att vi ska bygga 100 kooperativa hyresrätter och vara kvar som förvaltare, en erfarenhet vi har sedan drygt hundra år tillbaka, säger Eva Nordström vd, SKB.



Volten är ett naturnära bostadsområde i Orminge. Totalt planeras för cirka 50 radhus och en förskola. Området ligger precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och Booleden. Bostäderna planeras bli klara 2023–2024.



– Möller & Partners är mycket stolta över att Nacka kommun valt vårt förslag till vidareutvecklingen av Orminge. Vi ser stor utvecklingspotential i området och är glada över att få skapa ett attraktivt kvarter för den aktiva barnfamiljen, där vi vill tillvarata mötet mellan människa och natur genom utveckling av radhus och förskola. Kommunens ambition för området ligger helt i linje med vår strategi att utveckla bostäder med hög arkitektonisk standard, miljöprofil, hållbarhet och trygghet. Vi har tidigare varit verksamma i kommunen och ser fram emot att vara med i den fortsatta expansionen, säger Tommy Lindblom, projektchef på Möller & Partners.



Fakta om den första markanvisningen vid Henriksdalsbacken:

Markanvisningen gäller 10 000 kvm BTA bostad och 1 000 kvm BTA lokal. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt. Marken upplåts med tomträtt och den årliga tomträttsavgälden är fastställd till 214 kr/kvm BTA under de första tio åren. Hela detaljplanen omfattar cirka 45 000 kvm BTA bostäder. Övrig kvartersmark kommer att markanvisas i ett senare skede.



Fakta om Volten:

Projektet omfattar en markyta på cirka 7 000 kvadratmeter ljus BTA bostäder i form av radhus i två våningar samt en förskola i max två plan som ska samspela med omgivningen när det gäller gestaltning. Området ligger i en sänka nära det kommande naturreservatet Skarpnäs som idag består av skogspartier, en parkering och ett kraftledningsstråk som ska grävas ner längs Ormingeringen.

Bolagets anbud: 9225 kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen