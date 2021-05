Kristina Andersson är global analyschef på Datscha. Bild: Datscha

Datscha: Fortsatt drastisk nedgång på våra shoppinggator

Teknik Efter ett år med pandemin rör sig fortfarande betydligt färre personer längs landets kända shoppingstråk. På Drottninggatan i Stockholm är nedgången mest markant med en minskning på hela 69 procent i februari – respektive 49 procent i mars månad jämfört med samma period föregående år visar färska siffror från Datscha.

Det är dock bättre än i april 2020 då fotgängartrafiken sjönk drastisk med hela 81 procent jämfört med året innan, säger Kristina Andersson analyschef på Datscha.



– Att minskningen var mindre i mars beror sannolikt på att Corona-restriktionerna trädde i kraft i mitten av mars i fjol då Folkhälsomyndigheten gick ut med rådet att de som arbetar i Stockholmsregionen skulle jobba hemma och undvika lokaltrafiken. Detta på grund av samhällsspridningen i Sverige och då framför allt i Stockholmsområdet, ett råd som numera som gäller för hela landet, säger Kristina Andersson, analyschef på Datscha.



Datschas tjänst Footfall grundar sig på information från GPS:er i kombination med Artificiell Intelligens (AI).



– Under en genomsnittlig månad år 2019 passerade över en miljon personer det populära shoppingstråket i Stockholms hjärta. I februari-mars 2021 sjönk det genomsnittliga antalet förbipasserande till under 200 000 personer per månad – fortsatt så ekar gatorna tomma av fotgängare i hela landet ", säger Kristina Andersson, analyschef på Datscha.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

